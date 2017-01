La orden de restricción migratoria no afecta a ningún país en el que Trump tenga negocios

El imperio empresarial de Donald Trump proyecta una sombra de sospecha sobre las decisiones del recién nombrado presidente de Estados Unidos. El periódico The Washington Post destaca, en una información publicada este sábado, que los siete países que se han visto afectados por las nuevas restricciones migratorias impuestas por la Administración Trump comparten un nexo común:para el presidente. La orden ejecutiva suspende, por un plazo de 90 días, la entrada a personas procedentes de Siria, Yemen, Sudán, Somalia, Irak, Irán y Libia. Sin embargo, se han excluido de la lista varios países también de mayoría musulmana en los que Trump sí tiene negocios y que además, en algunos casos, estánEl periódico estadounidense también señala que, si no desinvierte en su emporio empresarial, Trump se enfrentará a la polémica sobre si ha diseñado las nuevas reglas pensando en sus negocios."Necesita vender su negocio fuera de su familia y colocar los activos en fideicomiso, si no, cada decisión que tome va a ser puesta en duda respecto a si es en interés de los americanos o en el suyo propio", sostiene Jordan Libowitz, el portavoz de Citizen for Reponsabability and Ethics in Washington . El grupo ha puesto una demanda argumentando que Trump ya ha violado una disposición constitucional por aceptar pagos procedentes de Estados extranjeros durante su mandato, dado que no liquidó su imperio inmobiliario antes de tomar posesión.Stephanie Grisham, una de las portavoces de la Casa Blanca, responde que la decisión de señalar esos siete países como "territorios de alto riesgo se basa en".Entre los países que no se ven afectados por las restricciones estáque en los últimos meses ha sufrido numerosos ataques terroristas. Trump tiene varias inversiones en el país como él mismo reconoció en una entrevista en 2015: "Tengo un pequeñoporque poseo un gran, gran inmueble en Estambul". Más recientemente aseguró que no existía conflicto porque las leyes que los hacen ilegales no se aplican al presidente, señala The Washington Post.En, un campo de golf en Dubai y un spa de lujo llevan el nombre del presidente.Las restricciones tampoco se aplican a, lugar de origen deimplicados en los atentados del 11 de septiembre. De hecho, aunque finalmente se disolvieron, su empresa había constituido varias compañías de responsabilidad limitada como preparativo para, un ejemplo de su interés en expandirse allí.Por último,, el país cony donde Trump está construyendo dos complejos turísticos en colaboración con poderosos empresarios locales, también ha sido excluido de la orden de restricción.