Decenas de miles de personas se manifiestan en Bucarest contra la despenalización de delitos

nuevamente este domingo en la capital de Rumanía , Bucarest, para protestar contray perdonar a condenados, recoge Europa Press.Los participantesen las que se podía leer Mandato para representar, no para abusar, Referéndum y Detened la corrupción, según informó la agencia rumana de noticias Agerpres.Los manifestantes marcharon desde la plaza de la Universidad hacia la plaza Unirii, una de las más importantes de la localidad.La policía mantuvo un gran despliegue en la zona, si bien no se registraron incidentes.El domingo pasado, más de 20.000 personas, entre ellos el presidente, Klaus Iohannis , se concentraron en la capital, mientras que decenas de miles de personas lo hicieron en ciudades como Cluj Napoca, Iasi, Timisoara y Sibiu.El propio Iohannis reclamó al Gobierno que no apruebe este plan, en medio de las críticas sobreLa propuesta del Ejecutivo del primer ministro , Sorin Grindeanu,la Fiscalía Anticorrupción, así como numerosos grupos civiles.Entre los planes figuraque causen daños económicos inferiores a 200.000 lei (unos 44.385 euros), así comopor determinados delitos.Asimismo, el Gobierno propone, enfermos terminales o con hijos a su cargo, independientemente de su edad.