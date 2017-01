Las compañías tecnológicas contra Trump

Google ha creadoentrecomprometidas con los derechos de los inmigrantes en oposición a las medidas tomadas por el presidente de Estados Unidos,, que restringen la entrada al país a inmigrantes y refugiados, informa Europa Press.El fondo se compone dey otros dos millones procedentes de las donaciones de sus empleados, según ha explicado USA Today. A este fondo, se unen las, cuyos nombres no han trascendido.El fondo ayudará a financiar cuatro organizaciones que luchan por los derechos de las personas inmigrantes: la(ACLU), el, el(IRC) y el(Acnur/Unhcr).Su creación responde a laa inmigrantes y refugiados procedentes de siete países de mayoría musulmana, una medida contra la que se ha posicionado, quien, además,Pichai, no obstante, no es el único responsable de una compañía tecnológica que ha mostrado su oposición a la orden ejecutiva firmada por Trump;son algunas de las que también han declarado su rechazo.Muchas de estas compañías vivirán de primera mano la nueva medida adoptada por Trump, dado que, incluso algunos proceden de los países incluidos en la orden ejecutiva.En este sentido, ha enviado una misiva a sus empleados para comunicarles que 76 de sus compañeros se verán afectados por la medida, por lo que. El correo ha sido compartido por Satya Nadella, CEO de Microsoft, quien también es originario de la India.Mark Zuckerberg, por su parte, ha emitido un comunicado en el que recuerda el papel de la inmigración en la creación del país. "Mis bisabuelos vinieron de Alemania, Austria y Polonia. Los padres de Priscilla fueron refugiados de China y Vietnam.", declara.El CEO de Apple, Tim Cook, ha asegurado que no apoyan la política y queIgualmente, ha recordado la importancia de la inmigración, en el origen de Estados Unidos y de la propia Apple, siendo el mismo cofundador, Steve Jobs, hijo de inmigrantes sirios.