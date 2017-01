Netanyahu acusa a la prensa “bolchevique” de su país de querer acabar con él y con su familia

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 28 de enero de 2017

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , ha responsabilizado ade tratar de tergiversar su comentario publicado en la red social Twitter el fin de semana en el que sy que fue interpretado como un apoyo público a los planes de Donald Trump. El dirigente ha ido más allá y ha acusado a la "prensa izquierdista" de ser reclutada para una "cacería bolchevique" y elinforma Europa Press."El presidente Trump tiene razón. Yo construí un muro en la frontera meridional de Israel.", publicó Netanyahu en su cuenta oficial de Twitter.Durante la reunión de la facción del conservador Likud en el Parlamento, Netanyahu aseguró que al hablar con el estadounidense,a lo largo de la frontera con Egipto, señalando que había detenido "casi por completo la infiltración de inmigrantes ilegales" en Israel."Y yo le dije que tenía razón", explicó el primer ministro. "(de la prensa)de un grano de arena en los medios de comunicación", afirmó, según declaraciones recogidas por el diario The Jerusalem Post. Tras el tuit de Netanyahu, el ministro de Exteriores mexicano, Luis Videgaray, aseguró en una entrevista con Televisa que estabadel primer ministro, que calificó como una "agresión", recordando la "entrañable" amistad que une a los dos países.Ahora, el primer ministro ha asegurado que su comentario fue malinterpretado y que la "reacción desproporcionada" que ha tenido es r, culpando directamente a los medios de comunicación afines a la izquierda."No me sorprende", continuó. ", para este lavado de cerebro yy la de mi familia", indicó."Está ocurriendo cada día y cada noche. Están creando un aluvión de... no hay otra palabra que lo defina, ' noticias falsas ' contra nosotros", agregó.Asimismo, el primer ministro restó importancia a las acusaciones de que ha dañado las buenas relaciones entre los dos países. "", preguntó. "Hemos tenido buena relación con ellos y seguiremos teniéndola", añadió.Tras la publicación de este comentario y la reacción de Videgaray, el Ministerio de Exteriores anunció que el presidente de Israel, Reuven Rivlin, tienepara tratar de reducir las tensiones surgidas en este contexto.