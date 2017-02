DressLikeAWoman: las redes sociales responden a Trump sobre cómo deben vestir sus empleadas

This seems appropriate for a spot in the new administration. #DressLikeAWoman pic.twitter.com/vTAzdZGpwR — Amanda K ⛈ (@reluctant_maker) 3 de febrero de 2017

This is Anousheh Ansari, an Iranian-Born American. She was the WORLD'S First Muslim woman in space. Look @POTUS she can #DressLikeAWoman pic.twitter.com/I9Ow8AQ55G — Gabrielle Birkman (@GabbyBirkman) 3 de febrero de 2017

Las redes sociales no han tardado en responder a las informaciones que apuntan a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , exige a las empleadas de la Casa Blancadurante su jornada de trabajo.La página web Axios, una nueva web de información creada por uno de los fundadores de Político, ha informado citando a una fuente anónima de la Administración de Trump, de la existencia de un informe del presidente en el que se requiere que sus empleados "vistan bien" y tengan "un look adecuado" todo el tiempo. Pero mientras que para los hombres todo se traduce en llevar una corbata de la marca Trump y el pelo "bien arreglado", las reglas para las, informa Europa Press."Incluso si llevas vaqueros necesitas parecer limpia y ordenada" asegura el informe, que advierte que losy que durante la campaña electoral las mujeres ya se habían sentido presionadas por llevar vestidos con el objetivo de causar al presidente buena impresión.Como réplica, en Twitter ya se ha creado el hashtag, que se ha convertido en Trending Topic en cuestión de horas, dondebombero, soldado o pilotos han comenzado a subir selfies ataviadas con sus uniformes de trabajo.Además, también se han compartido imágenes deal desempeñar cargos que hasta ese momento estaban reservados exclusivamente al sector masculino."Esta es Anoushed Ansari, una americana nacida en Irán. La primera mujer musulmana del mundo en llegar al espacio", escribió una usuaria en la red social.