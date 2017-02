La Casa Blanca advierte a Israel de que los nuevos asentamientos podrían "no ser de ayuda" para la paz

La Casa Blanca afirmó este jueves quepara lograr la paz entre israelíes y palestinos, en un cambio de postura del presidente, Donald Trump , respecto a este asunto, informa Europa Press."Sin bien no creemos que la existencia de los asentamientos sea un impedimento para la paz,o la expansión de los existentes más allá de sus fronteras actuales", dijo en un comunicado.En el mismo, resaltó que "el deseo estadounidense por la paz entre israelíes y palestinos", agregando que "como el presidente ( Trump ) ha expresado muchas veces, espera lograr la paz en todo Oriente Próximo".Asimismo, afirmó que la Administración "y espera continuar las discusiones", citando el encuentro que mantendrán el 15 de febrero Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Hasta la fecha, la Casa Blanca había optado por no pronunciarse sobre los últimos anuncios de Israel sobre la expansión de los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, si bienLa postura del nuevo mandatario respecto a los asentamientos supone un cambio respecto a la Administración de Barack Obama, que criticó reiteradas veces los anuncios de construcción en los mismos,El Derecho Internacional considera, si bien Israel diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, siendo estos últimos los únicos que considera ilegales.