Un tribunal rechaza el recurso del Gobierno de EEUU contra la anulación de la orden migratoria de Trump

Un tribunal federal de apelacionesdel Gobierno estadounidense para levantar la anulación de la orden migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informa Europa Press.El Departamento de Justicia de Estados Unidos recurrió este sábado ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno la decisión del juez federal de Seattle James Robart de, informó la cadena CNN Fue este mismo tribunal el que se pronunció con inusitada rapidez a la hora de, según el dictamen recogido por Buzzfeed News "La petición para una permanencia administrativa de la orden, pendiente de total consideración, ha sido denegada", según el dictamen, que implica que la orden migratoria permanecerá suspendida este domingoÉsta no tendrá lugar hasta que el Departamento de Justiciade Apelaciones, lo que no ocurrirá, como mínimo, hasta mañana por la tarde.Termina, de momento, el abierto enfrentamiento entre la Casa Blanca y la Judicatura de Estados Unidos sobre la validez de un veto migratorio que ha recibido críticas de la comunidad internacional, de numerosas ONG, de la bancada demócrata e, algunos de cuyos miembros criticaron la apresurada entrada en vigor de la orden.Hay que recordar que el decreto aprobado por Trump suspende durante cuatro meses las concesiones del, impone una moratoria provisional –durante tres meses– a la entrada de ciudadanos de siete países dey paraliza el. Los países afectados son Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.Para agravar aún más el enfrentamiento con la Judicatura, Trump dedicó el fin de semana a cuestionar a través de Twitter no solo la anulación de la orden por–descrita por sus críticos como un veto directo a los musulmanes– , sino la cualificación del magistrado Robart , al que describió como "supuesto juez".