El presidente del Parlamento británico se opone a un posible discurso de Trump en la cámara

El presidente de la Cámara de los Comunes de Reino Unido,, ha advertido este lunes de que se opondrá a una hipotética invitación al presidente de Estados Unidos,, para que hable ante el Parlamento con motivo de su visita de Estado a al país anglosajón, según ha informado Europa Press.Bercow, que ha dicho "valorar" las relaciones entre Londres y Washington, ha defendido este lunes en un enérgico discurso que Trump no debería ser invitado a hablar ante los diputados. "Siento que nuestray nuestro apoyo a la igualdad ante la ley y a la independencia judicial son consideraciones enormemente importantes", ha esgrimido.Bercow se ha referido de esta forma a algunas de las recientes polémicas en torno a Trump, en particular al veto impuesto por el mandatario norteamericano sobre los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.La Cámara de los Comunes deberá debatir el 20 de febrero una iniciativa ciudadana que reclama la cancelación de la visita de Trump, para al que todavía no hay fecha. La petición ha recibido alrededor de