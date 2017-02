Fillon admite que fue un "error" contratar a familiares, pide perdón pero no devolverá el dinero

No devolverá el dinero

El ex primer ministro francés François Fillon ha reconocido que contratar a familiaresa los franceses por el escándalo suscitado, a pesar de que ha insistido en que el sueldo cobrado por su mujer , Penelope Fillon, como asistente parlamentaria estaba "perfectamente justificado"."Al trabajar con mi mujer y mis hijos , antepuse la colaboración de confianza", ha justificado Fillon, durante una rueda de prensa en la que ha querido "aclarar las cosas"., ha declarado en la comparecencia, rodeada de una amplia expectación mediática y ciudadana.El aspirante de Los Republicanos a la Presidencia de Francia ha recordado que contrató a miembros de su familiay ha señalado que "no se disimuló nada", pero en esta ocasión ha reconocido la variante "ética" de una práctica que le ha puesto en el punto de mira en un momento clave de su carrera política., ha dicho Fillon, quien ha aprovechado para recordar que, desde hace tres años, ya no tiene en nómina a ningún pariente.El ex primer ministro ha entendido los "interrogantes" que plantea el caso, pero al mismo tiempo ha cargado contra quienes han lanzado "un ataque de una violencia inusitada". El escándalo le ha hecho pasar de favorito en las encuestas a quedarse virtualmenteFillon ve en los ataques contra él unpor favorecer una segunda ronda entre la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, y algún representante de la izquierda. El exministro Emmanuel Macron, que concurre como independiente, es quien figura con más opciones.En el caso de su mujer, la Fiscalía investiga no la contratación en sí, legal y hasta cierto punto común en Francia, sino la sospecha de que cobrase por un trabajo que, como aseguró la información revelada por la revista Le Canard Enchainé y que elevaba el montante bajo sospecha a 900.000 euros."Sí, empleé a mi esposa como colaboradora. Luego fue la colaboradora de mi suplente, antes de volver a ayudarme. Ocupó este puesto durante quince años, por 3.677 euros netos, unpara una persona licenciada en Derecho y Literatura", ha explicado Fillon.A la pregunta de si Penelope Fillon devolverá el dinero cobrado, su marido ha rechazado esta posibilidad, ya que existeny estaba al corriente de impuestos. El candidato conservador ha prometido publicar en Internet "la totalidad de los contratos"."Todo está sobre la mesa. Ahora, lay hacer un tratamiento mediático idéntico", ha apostillado Fillon. Este lunes, ha declarado, "empieza una nueva campaña" y el objetivo sigue siendo "ganar" la carrera hacia el Elíseo.