El presidente de Estados Unidos, se ha definido este lunes como un firme defensor de la OTAN, pero ha recuperado uno de sus mensajes más polémicos durante la campaña electoral y ha sugerido que algunos socios de la Alianza", ha asegurado Trump, durante un discurso ante el Mando Central en Tampa (Florida). El mandatario, que el domingo habló con el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, asistirá a finales de mayo en Bruselas a su primera cumbre de una organización que llegó a tachar de "obsoleta" en campaña.Ya como presidente, Trump ha seguido deslizando mensajes al resto de socios. "Sólo pido que todos los miembros de la OTAN, algo que muchos de ellos no han estado haciendo", ha advertido el presidente norteamericano ante el foro militar.Trump ha abogado por aumentar las inversiones en el "mermado" Ejército de Estados, al que ha prometido "" de cara al mandato que acaba de comenzar. En este sentido, ha criticado que la Marina "esta en un punto casi tan bajo como en la Primera Guerra Mundial", según NBC News. Trump ha avanzado que su Administración hará una "histórica inversión" militar para "derrotar al terrorismo islámico radical".El mandatario ha defendido a las Fuerzas Armadas como herramienta clave para garantizar la seguridad de Estados Unidos. En aras precisamente de esta seguridad, Trump firmó el 27 de enero el polémico decreto que veta la entrada a ciudadanos dey paraliza la acogida de refugiados.El presidente no se ha referido directamente a esta orden en su alocución de este lunes, pero sí ha subrayado que intentaría. Asimismo, ha acusado a los medios de comunicación de no informar de los ataques terroristas.