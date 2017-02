El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Paolo Mengozzi ha concluido este martes que un Estado miembrosi existen razones "serias y fundadas" para creer que en caso contrario la persona que lo solicita corre el riesgo de sufrir "tortura o un trato inhumano o degradante".El pronunciamiento del letrado añade quela existencia o no de lazos entre la persona que solicita el documento de viaje en un país tercero y el Estado miembro requerido.En sus conclusiones, el abogado del Tribunal europeo advierte de que las decisiones que se enmarcan en el Código de Visados, por lo que están "obligados a respetar" las disposiciones de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.El caso responde a una consulta de los tribunales belgas, en donde las autoridadesa una familia siria formada por un matrimonio y sus tres hijos, todos ellos residentes en Alepo En octubre de 2016 solicitaron en la Embajada de Bélgica en Beirut (Líbano) el visado humanitario y regresaron al día siguiente a su residencia en Siria, a la espera del documento quey pedir asilo en Bélgica.Uno de los miembros de la familiapor un grupo armado, hasta que fue liberado a cambio del pago de un rescate. También argumentaron el riesgo de ser perseguidos por sus creencias religiosas, al ser de confesión cristiana ortodoxa, y la imposibilidad de lograr protección internacional en un país vecino. Informa Europa Press.La Oficina de Extranjería belga, sin embargo, negó el visado de validez territorial limitada para pedir asilo, porque consideró que ello probaba la intención de la familia de permanecer en BélgicaBélgica, además, sostiene que los Estados miembros no están obligados a admitir en su territorio a todas las personas que vivan unaPero el abogado general ha concluido que resulta "innegable" que los demandantes están expuestos, "como mínimo, a unde extrema gravedad" si permanecen en Siria y que esta amenaza está claramente cubierta por la Carta Europea de Derechos Fundamentales.Las conclusiones del abogado general no son vinculantes para el Tribunal con sede en Luxemburgo, pero una gran mayoría de laspreviamente en las opiniones de sus letrados.