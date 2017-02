Un estudio sostiene que España es el país europeo más tolerante con la llegada de inmigrantes musulmanes

Brecha generacional y educacional

Los ciudadanos españoles se muestran mucho más tolerantes con la llegada de inmigrantes de países musulmanes que el resto de nuestros vecinos europeos. Así se desprende de un estudio de Chatham House , también conocido como Instituto Real de Asuntos Internacionales, un prestigioso think tank británico, realizado después del debate suscitado acerca del veto migratorio temporal que el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso sobre siete países de mayoría musulmana , además de la congelación por un tiempo indefinido de la recepción de ciudadanos sirios.Los preocupantes resultados del informe sostienen que en todos los países europeos en los que se realizó la encuesta –España, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Francia, Polonia, Grecia, Italia, Austria y Hungría– los ciudadanos están a favor de prohibir la entrada a los musulmanes. A pesar de queno es la excepción, cabe destacar que nuestro país se muestra como el más contrario a esta política de veto migratorio. Así, un 32% de los españoles están en contra de frenar la entrada de ciudadanos de países principalmente musulmanes, frente a un 41% que se posiciona favorablemente.En la encuesta, basada en una muestra de 10.000 personas de 1o países europeos, los participantes contestaron "a favor", "en contra" o "ni de acuerdo ni en desacuerdo" sobre la siguiente afirmación: "Se debe detener toda la inmigración proveniente de países principalmente musulmanes". Mientras que más de la mitad de los encuestados–un 55%– se mostraron a favor,El resto –un 25%– no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la prohibición. La organización concluye, por tanto, que "la oposición pública a la migración de los estados predominantemente musulmanes no se limita de ninguna manera al electorado de Trump en los Estados Unidos, sino que está bastante extendida".De este modo, Polonia se sitúa como el país más reacio a los inmigrantes musulmanes, con un 71% a favor de erradicar la llegada de estos, seguido de Austria –65%–. El estudio considera que esta negativa a la llegada de musulmanes está relacionada con la proliferación de, ya que tanto estos países como los siguientes en la lista –Francia, Bélgica y Hungría– se han visto inmersos en alguno de estos dos fenómenos. De hecho, según el estudio, el 59% de los ciudadanos europeos consideran que la llegada de refugiados sirios a su país incrementaría la probabilidad de sufrir un atentado terrorista.De los resultados también se desprende una clara brecha generacional, ya que el 63% de las personasestán totalmente de acuerdo en paralizar la llegada de musulmanes. Este porcentaje, sin embargo, se reduce a un 44% en el caso de aquellos que tienen entre 18 y 29 años.Los estudios también parecen ser un elemento diferenciador entre las dos corrientes. Mientras que el 59% de los encuestados conse posicionaron a favor del veto migratorio, solo el 48% de los que poseen algún título superior están de acuerdo con la prohibición.Del mismo modo, se observa una diferencia entre los que viven en–más reacios a los inmigrantes musulmanes– y aquellos que viven en ciudades. En el caso de los primeros, un 58% están en contra de la llegada de musulmanes, mientras que en los segundos este porcentaje es del 52%.