Colombia pide respeto a Filipinas después de que Duterte llamara "idiota" a Gaviria

Abella, rebajando tensión

El Gobierno de Colombia se ha dirigido al Ejecutivo filipino para pedirle "respeto" después de que el presidente, Rodrigo Duterte,por desaconsejarle la guerra contra las drogas que ha emprendido en la nación asiática basándose en su experiencia en la Casa de Nariño (1990-1994).En un comunicado que recoge Europa Press, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombiapor las "desafortunadas palabras" expresadas por Duterte."Entendemos que las declaraciones del expresidente Gaviriapara que los países que afrontan este flagelo puedan aprender de situaciones vividas por Colombia y avancen en la erradicación de la droga, tanto en el consumo como en el tráfico de esta", ha señalado la Cancillería colombiana.En este contexto, ha anunciado que ha enviado una nota al Ministerio de Asuntos Exteriores de Filipinas para resaltar "laen el trato entre sus países y ciudadanos".Gaviria, que, el narco más poderoso del mundo por aquel entonces, publicó un artículo de opinión en el diario The New York Times en el que advierte a Duterte que la guerra sin cuartel contra las drogas puede hacer "más mal que bien".El expresidente señaló que "enviar más soldados y policías contra los consumidores de drogas no solo es una pérdida de dinero, sino que además", ya que "encerrar a los delincuentes no violentos y a los adictos puede fortalecer a la delincuencia organizada".Por esta vía "no hay forma de ganar", afirmó, antes de recomendarle la adopción de medidas anticorrupción, en particular aquellas contra el blanqueo de dinero,, como las de uso médico y recreativo, e inversión en desarrollo sostenible.en un discurso pronunciado con motivo del 115º aniversario de la creación de la agencia de aduanas.El portavoz presidencial de Filipinas, Ernesto Abella, ha intentado rebajar la tensión, indicado que Duterte , que aboga por abordar la lucha contra las drogas desde un enfoque integral que incluya los Derechos Humanos.A este respecto el Ministerio colombiano de Asuntos Exteriores ha "rescatado" las apreciaciones de Abella en las que "señalan su aprecio por los comentarios y observaciones formulados por el expresidente Gaviria y su respeto por sus opiniones en torno a que la lucha antidrogas, sino como un esfuerzo ampliado de salud pública".El jefe de la Policía Nacional, Ronald de la Rosa, viajó a Bogotá el pasado septiembre para asistir a una. A su vuelta aseguró que Filipinas adoptaría algunas de las medidas implementadas por Colombia.