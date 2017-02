El tribunal de Apelaciones rechaza restablecer el veto migratorio de Trump

El tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, compuesto por tres jueces –dos de ellos designados por presidentes demócratas y uno, por un republicano–, ha decidido queaprobada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que fue bloqueada la semana pasada por el juez James Robart, de Seattle.La decisión, anunciada en un documento de 29 páginas,. Los tres jueces, Michelle Friedland –nombrada por el anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama–, William Canby –designado por Jimmy Carter–, y Richard Clifton –elegido por el expresidente George W. Bush–, han rechazado los argumentos presentados por el Gobierno.Tras conocerse el fallo del tribunal, la que fue su rival en la carrera presidencial el pasado 8 de noviembre, la demócrata Hillary Clinton, ha escrito un breve comentario en Twitter, únicamente con el resultado de la votación:, después de haber mantenido un perfil muy bajo desde su derrota en los comicios.El representante del Departamento de Justicia, el abogado August Flentje, ya advirtió tras su audiencia con los magistrados que creía, basada en que los estados no pueden desafiar el decreto presidencial, según ha informado Europa Press.El tribunal ha invalidado así la petición de Trump de rechazar el bloqueo y restablecer la orden ejecutiva por razones de seguridad , petición que, desde el punto de vista de los tres magistrados, "va en contra de la" de Estados Unidos.Asimismo, ha afirmado que a pesar de que éste y otros tribunales de distrito han pedido a la Casa Blanca "que explique la urgente necesidad de que esta orden ejecutiva se restablezca de forma inmediata", el Gobiernopresentados para bloquearla.En referencia a la amenaza de atentados terroristas , tema clave en la retórica de Trump, los jueces han subrayado que Washington no ha presentado ninguna prueba "de que algún extranjero de ninguno de los países (incluidos en la orden)"."Por todas estas razones,", han concluido los magistrados, dando por finalizado el paso de la orden migratoria de Trump por el Noveno Circuito.El siguiente paso que dará el Gobierno, donde podría encontrarse de nuevo con otro obstáculo: ante la falta del noveno juez del Tribunal Supremo –que aún no ha sido ratificado–, la decisión la tomará un tribunal formado por ocho jueces, cuatro demócratas y cuatro republicanos.A pesar de ello, Trump ya ha anunciado que tomará este paso., ha señalado el mandatario a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, advirtiendo de que es "la seguridad del país" lo que "está en juego" con esta medida.El decreto aprobado por el presidente suspendía durante cuatro meses las concesiones del estatus de refugiado,–durante tres meses– a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y paralizaba el Programa de Admisión de Refugiados. Los países afectados son Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.