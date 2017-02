Meryl Streep responde a Donald Trump: "Soy la actriz más sobrevalorada"

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Ally for Equiality Award

Nuevo capítulo en el serial protagonizado por Meryl Streep y Donald J. Trump . Esta vez fue la actriz quien respondió a las acusaciones del presidente en un nuevo e inspirado discurso, llevado a cabo en una gala para recaudar fondos en pos de los derechos humanos. Streep tiró de ironía para dar la razón al líder político: "Sí, soy la actriz más sobrevalorada y la más idealizada, y en la actualidad soy".Unas declaraciones que sirven de réplica a los comentarios que Trump vertió sobre su persona a través de Twitter: "Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó ayer por la noche en los Globos de Oro.", escribió a principios de enero el presidente.Pero el último discurso de la protagonista de Los puentes de Madison no se quedó ahí. Streep fue más allá y explicó que, a su juicio, la elección de Trump pone en peligro los. "Como estadounidenses, hombres, mujeres, personas, homosexuales, heterosexuales, LGTB. Todos tenemos el derecho humano a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad", exclamó la actriz."No vamos a volver a los viejos malos tiempos de ignorancia y opresión y a esconder quiénes somos", añadió Streep. "Se lo debemos a las personas, y que han muerto antes incluso de que obtuviesen el suyo propio".Durante la gala, Meryl Streep fue galardonada con el premio Ally for Equality , que reconoce su labor como. "Vivimos un momento precario –dijo continuando con su discurso–. Si su instinto catastrófico para vengarse no nos lleva a un invierno nuclear, vamos a tener que mucho agradecerle a nuestro actual líder. Habrá hecho que nos demos cuenta de".La ceremonia también sirvió para homenajear al cómico y actor estadounidense Seth Meyers (Saturday Night Live), así como al equipo de producción y al reparto de la película Moonlight