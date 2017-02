Rusia ha desplegado en secreto un nuevo misil de crucero que, en opinión del Gobierno de Estados Unidos, viola elque firmaron las potencias al término de la Guerra Fría, según fuentes norteamericanas citadas por el periódico The New York Times El lanzamiento de un proyectil de este tipo fue una de las preocupaciones de la Administración de, que en 2014 advirtió de una violación del tratado de 1987 tras la prueba del sistema. Los rusos, sin embargo, habrían seguido adelante hasta el punto de haber desplegado ya unidades plenamente operativas.Las fuentes citadas por el rotativo norteamericano hablan de al menos dos batallones de estos misiles SSC-8, uno de ellos localizado en la zona de ensayos de Kapustin Yar, en el sureste de Rusia. El otro fue trasladado desde estas instalaciones a otra parte del país.Cada batallón contaría con cuatro lanzaderas y un amplio suministro de proyectiles. Según The New York Times, la lanzadera se asemeja a la utilizada por el misil Iskander, unque sí está permitido dentro de los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos.De confirmarse, supondría una prueba para la política del actual presidente, Donald Trump, que ha abogado por mejorar las relaciones con Rusia. Trump ha abogado por negociar uncon Moscú que reduzca el arsenal de forma "muy sustancial".