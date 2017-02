Revelación del New York Times

Dimisión de Flynn

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reaccionado vía Twitter a las informaciones que apuntan a que miembros de su campaña antes de las elecciones y ha apuntado a que se trata de un intento de "encubrir" los "errores" que cometió la campaña de su rival, Hillary Clinton."Esta conexión rusa sinsentido es meramente un intento de", ha sostenido en un mensaje en su cuenta personal de Twitter que recoge Europa Press."La comunidad de Inteligencia está dando información ilegalmente a los fracasados The New York Times y The Washington Post", ha añadido, preguntándoseEn un mensaje anterior, ha vuelto a arremeter contra la prensa, recurriendo a su reiterado mensaje de que divulgan "fake news" (noticias falsas)."Los medios de las noticias falsas se están volviendo locos con sus", ha opinado Trump, defendiendo que la cadena Fox, conocida por su tendencia conservadora, es "magnífica" mientras que la CNN y la MSNBC "no hay quien las vea".Según ha publicado el 'New York Times', varios miembros de la campaña de Trump y otros socios contactaron en numerosas ocasiones con altos cargos de la Inteligencia rusa durante eldel 8 de noviembre.Así se extrae de las grabaciones telefónicas y llamadas interceptadas por los servicios de Inteligencia estadounidenses en el marco de una investigación que se desarrollópara influir en los comicios, según el diario.Esta revelación se ha hecho pública un día después de que el asesor de Seguridad Nacional de Trump, el general Michael Flynn, anunciara su dimisión después de que saliera a la luz quede la Casa Blanca acerca de una conversación que había mantenido con el embajador ruso.Flynn, que ha estado en el cargo menos de un mes, estuvo recientemente en el punto de mira desde queen Estados Unidos, Sergei Kisliak, el día previo a que Washington impusiera, a finales de diciembre, una nueva ronda de sanciones contra Rusia.En un comunicado difundido desde la Casa Blanca, Flynn ha explicado que "debido al ritmo acelerado de los acontecimientos", dioal vicepresidente y a otros altos cargos "información incompleta" acerca de las citadas llamadas telefónicas.