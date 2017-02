Trump elige a "periodistas amigos" y aplaude las preguntas que le gustan en una tensa rueda de prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no oculta su animadversión hacia algunos de los grandes medios norteamericanos y, en una tensa rueda de prensa de más de una hora que ha tenido lugar este jueves, no ha dudado en elegir ao aplaudir las preguntas que él consideraba buenas, según ha informado Europa Press.Antes y después de las elecciones que le llevaron al Despacho Oval, Trump se ha caracterizado por hablar bien sólo de los medios que alaban sus políticas, mientras que para el resto –la gran mayoría– ha solido reservar calificativos comoDurante más de una hora, y con la Casa Blanca como escenario, Trump ha vuelto a dar muestra de una animadversión que, según ha alegado, no tiene nada que ver con laEl presidente ha subrayado la necesidad de que haya "buenos periodistas" como contraposición a los que difunden "noticias falsas".Trump ha criticado abiertamente a The New York Times y la CNN, dos de los medios que han divulgado en las últimas semanas informaciones de fuentes anónimas en las que se aluden, entre otras cuestiones, a las supuestas relaciones entre los miembros de la actual Administración norteamericana y elEl presidente, que ha encargado al Departamento de Justicia una, se ha enfrentado a preguntas incómodas como la de un periodista de la cadena NBC que le ha recriminado que no dejase de repetir que había obtenido la victoria más amplia en el Colegio Electoral desde Ronald Reagan, omitiendo las de Barack Obama, Bill Clinton y George H.W. Bush."¿Por qué deberían los estadounidenses confiar en usted?", ha preguntado el periodista, a lo que Trump se ha limitado a responder que había recibido información errónea. "Fue una, ¿coincides con eso?", ha zanjado.El presidente también ha mantenido un cruce de palabras con el periodista de la CNN poco después de recriminar a la cadena el trato que hace de la información, mientras que al saber que otro de los reporteros que quería preguntar era de la BBC, Trump ha apuntado:El mandatario, que en sus primeras ruedas de prensa priorizó a losen los turnos de pregunta, se ha abierto en esta ocasión a los grandes grupos, aunque en un momento dado ha llegado a buscar abiertamente a algún periodista amigo en la sala para escuchar enfoques más cómodos.Trump tambiénuna "buena pregunta" que, en vista de la tensión imperante, contrastaba con las formuladas durante más de una hora sobre las numerosas polémicas en las que se ha visto envuelto el Gobierno estadounidense en apenas cuatro semanas.La comparecencia de este jueves ha dejado también otro momento controvertido cuando Trump ha preguntado a una veterana periodista afroamericana April Ryan, de American Urban Radio Networks, si podía ayudarle para fijar un encuentro con los"¿Son amigos tuyos?", ha señalado; a lo que Ryan ha contestado: "Soy solo una periodista, conozco a algunos de ellos".