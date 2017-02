Venezuela suspende la emisión de CNN en español por sus "agresiones directas a la paz"

La trama de los pasaportes

Libertad para Leopoldo López

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela ha anunciado este miércoles que ha iniciado uny, como medida cautelar, ha ordenado la suspensión de su emisión por las supuestas "agresiones directas" de la cadena a "la paz y estabilidad democrática" en el país, según ha informado Europa Press."Se hace del conocimiento de la opinión pública que en la presente fecha esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones (...) inició un procedimiento administrativo sancionatorio y las consecuenciales medidas cautelares,", ha anunciado en un comunicado.Esta decisión "obedece al contenido que viene difundiendo de forma sistemática y reiterada en el desarrollo de su programación diaria, de la cual se desprenden de forma clara y perceptibleque atentan contra la paz y la estabilidad democrática"."Sin argumento probatorio y de manera inadecuada, dirigiendo las mismas a probables incitaciones de agresiones externas en contra de la soberanía de Venezuela y el estamento de sus instituciones", ha sostenido.El objetivo es "garantizar a los ciudadanos la existencia de las condiciones para desarrollar sus actividades dentro de un ambiente de seguridad, paz y confianza, en el que, de derecho y de justicia".Además, ha aprovechado para "instar a los medios de difusión, dueños de medios, concesionarios de frecuencias radioeléctricas, operadores de medios electrónicos, periodistas, corresponsales y, en general, a todos aquellos que tienen acceso a medios de difusión a, ajustada a los valores propios de la sociedad venezolana, cuyos mensajes obedezcan fielmente a los hechos suscitados".Mientras, La cadena de televisión CNN en Español ha criticado la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones yen Internet.En un comunicado publicado en su página web, CNN en Español ha subrayado que cree "en eljuega en una democracia sana" y que por ello "continuará cumpliendo su compromiso con el público de Venezuela, ofreciendo nuestra señal de televisión gratuitamente en YouTube y enlaces a nuestras noticias en CNNEspanol.com, para que así tenga acceso a información que no está disponible de ninguna otra manera".Por otro lado, el Comité para la Protección de los Periodistas ha calificado la decisión de Conatel como "otro serio golpe contra la libertad de expresión" en el país ypara que los venezolanos puedan tener acceso a su información.En un comunicado publicado este miércoles, Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas del CPJ ha afirmado que esta medida "indica con claridad que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro está decidido apara restringir cualquier cobertura crítica".Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela, Tinedo Guía,por esta medida que atenta contra "el derecho a la libertad de expresión e información" garantizado en la Constitución.En declaraciones a la emisora Unión Radio, Guía ha advertido de que "cerrar un canal de televisión para que no se sepa en Venezuela el procedimiento que se está haciendo a nivel periodístico informativo".CNN en español ha emitido en los últimos días un reportaje sobre la existencia de unaa ciudadanos de países de Oriente Próximo en la que estaría implicado el vicepresidente, Tareck El Aissami, que esta misma semana ha sido acusado de narcotráfico por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.La investigación de la televisión estadounidense se basa en el testimonio de Misael López, exconsejero legal de la Embajada de Venezuela en Irak entre 2013 y 2015, año en el quey pasaportes.La ministra de Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho quey ha señalado a López como "una agente de una agencia imperial" cuyo cometido es cumplir "las agendas políticas de Estados Unidos".Rodríguez ha contado que López salió de Irak para "huir" a Jordania como "un delincuente". "Cuando tenemos un, por todos sus delitos, es que decide ir a los medios de comunicación", ha recalcado.La jefa de la diplomacia venezolana ha enfatizado además que el reportaje de CNN, titulado Pasaportes en la sombra, se emitió a pocos días de que el Tesoro estadounidenseCNN ha aclarado que "no hay vínculo alguno entre los dos asuntos" y ha respaldado "rotundamente" dicho reportaje, que, la revisión de miles de documentos y entrevistas en cuatro países, de acuerdo con la televisión norteamericana.Rodríguez ha advertido de que "las campañas de guerra mediáticas y psicológica contra los países" y ha avanzado que el Gobierno de Nicolás Maduro ya ha puesto en marcha "acciones" pero no ha precisado cuáles.Maduro también se ha pronunciado y ha ha reiterado este miércoles su apoyo al vicepresidente del país y ha ha repetido que El Aissamipor parte de una "agencia imperialista" de Washington, y ha advertido de que el Gobierno de Donald Trump no tiene "moral" para "señalar a nadie". Con todo, el presidente de Venezuela ha asegurado que su país quiere "relaciones de respeto" con Estados Unidos. Si bien ha reiterado que Caracas no quiere problemas con Washington, ha advertido de que responderán ante cualquier agresión. "Ante las agresiones, Venezuela va a roncar y los pueblos de América Latina y el Caribe nos van a apoyar como nunca", ha agregado.El presidente Trump pidió este miércoles al Gobierno venezolano que libere al líder opositor Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014. Trump ha hecho este llamamiento tras un encuentro celebrado Lilian Tintori , en el que también participó el senador cubano Marcos Rubio.Por su parte, Tintori ha agradecido a Trump y a su vicepresidente, Mike Pence, por "apoyar al pueblo venezolano" y susen el país.En septiembre de 2015 López fue condenado a 13 años y nueve meses de prisión por incitar a la violencia en las manifestaciones opositoras de 2014 que, cientos de heridos y miles de detenidos.