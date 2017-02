Alemania prohíbe una muñeca que 'espía' a sus propietarios

Las autoridades de Alemania han prohibido este viernes la venta y el uso de la muñeca Cayla, de la empresa de juguetes británica Genesis, por contener un software susceptible de sufrir ataques cibernéticos parade los compradores.La Agencia Federal de Redes de Alemania ha instado a las familias a destruir la muñeca debido a que ésta contiene unque podría poner en peligro la información personal de los usuarios, según ha publicado el diario alemán Die Zeit.Durante las últimas semanas, las autoridades hanen diversos establecimientos y han señalado que el juguete, que puede conectarse a Internet, pone en peligro la intimidad de los menores y podría ser utilizado para labores de espionaje."La muñeca Cayla está prohibida en Alemania", ha señalado el director de la agencia, Jochen Homann. "Esto permitiráde la sociedad", ha añadido.Cayla, que posee un micrófono y un altavoz, se comunica a través de Bluetooth con una aplicación de teléfono inteligente, según ha informado Die Zeit. "Los juguetes conectados a Internet ponen en peligro la seguridad y", ha indicado la ONG Better Business Bureau.La Agencia Federal de Redes ha señalado que las entradas de voz grabadas por la muñeca, lo que podría provocar que personas no autorizadas tengan acceso a los micrófonos de los juguetes.Normalmente, la primera vinculación realizada entre dos o más dispositivos Bluetooth requiere un código de seguridad. Sin embargo, eso no sucede en el caso de la muñeca Cayla, a cuyo sistemade la zona de recepción de la misma. Informa Europa Press.El investigador Stefan Hessel, que examinó el juguete y alertó a la agencia, ha afirmado que los hackers podrían utilizar el sistema de transmisión paraque estén jugando con la muñeca."Mientras examinaba la muñeca, pude acceder a su sistema de Bluetooth incluso estando varias habitaciones más allá. No tieneal respecto", ha indicado Hessel.