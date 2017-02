Blair llama a los británicos a "alzarse" contra el 'Brexit'

El ex primer ministro británico, Tony Blair, ha pedido este viernes a la ciudadanía británica que se alce contra los planes del Gobierno para forzar suen lo que se ha tratado de su primera intervención pública de envergadura tras la aprobación del referéndum de salida el pasado mes de junio, según ha informado Europa Press."La gentede los términos del Brexit y tienen todo el derecho del mundo a cambiar de opinión una vez se han aclarado sobre estas condiciones. Nuestra misión es persuadirlos de que lo hagan", ha declarado Blair."No es momento de retroceder, de desesperarse o de mostrar indiferencia, sino de, ha añadido el ex primer ministro británico en su comparecencia de hoy, auspiciada por el grupo Open Britain , a favor de la permanencia en la UE."El camino que estamos recorriendos no es solo el del Brexit Duro , sino el del Brexit, ha lamentado Blair en relación a los planes de la primera ministra británica, Theresa May, de apartar incluso a Reino Unido del mercado común y restringir la libre circulación de personas. "Nuestro desafío consiste en exponer sin freno lo que supone este coste", ha añadido.El ex primer ministro, sin embargo, se abstuvo de solicitar unal considerar que los mecanismos a través de los que los votantes expresarían su mencionado cambio de opinión "pertenecen a una pregunta de segundo orden".En respuesta, el antiguo líder del nacionalista partido UKIP,, ha calificado a Blair de "hombre del ayer", incapaz de entender "que aquí nadie ha cambiado de opinión y que si el referéndum se celebrara mañana el margen (de victoria de los partidarios) sería al menos tres veces mayor".Del mismo modo, el ministro de Exteriores británico,, también rechazó los comentarios de Blair, a quien acusó de ser completamente irrelevante. "Los británicos deberían alzarse para apagar la televisión cada vez que apareza Blair", ha declarado el ministro.