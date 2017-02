El número dos de Samsung es detenido por el escándalo de tráfico de influencias en Corea del Sur

'Impeachment' a Park

El heredero de Samsung,, ha sido detenido este juevesprotagonizado por la presidenta surcoreana, Park Geun Hye , y su amiga íntima Choi Soon Sil, informa Europa Press.Un tribunal del Distrito Central de Seúl ha emitido a última hora del jueves, que podo después se ha ejecutado, según informa la agencia de noticias surcoreana Yonhap.La sede jurisdiccional ha accedido de esta forma a la petición del Consejo Independiente que se encarga de investigar esta trama, que el martes solicitó por segunda vez queEn esta segunda petición los investigadores solicitaron sumar a Lee nuevos cargos, además de los ya mencionados, entre ellosal extranjero.La corte capitalina ha considerado "necesaria" la detención de Lee, a tenor de "los nuevos cargos y evidencias recabadas", si bien ha rechazado la petición para arrestar también alLas autoridades surcoreanas sospechan que(unos 35 millones de euros)a cambio de que ésta consiguiera, gracias a su amistad con la mandataria, que el Gobierno autorizara la fusión de dos filiales de Samsung en 2015.Samsung ha reconocido que, pero ha negado que estuvieran relacionadas con dicha fusión.Tras producirse la detención del jefe del Grupo, Samsung ha asegurado queen curso, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.Park, de 64 años, está acusada de ponerse de acuerdo con Choi y su ex asistente Woo Byung Wo, ambos procesados, parapara respaldar sus iniciativas políticas.La ex jefa de Estado ha descrito a Choi como una amiga en la que se apoyaba en los momentos difíciles. Los investigadores, una acusación que su abogado ha calificado de "ficción".El Parlamento surcoreano decidió el año pasado por 234 votos de un total de 300 –entre ellos abrir un impeachment contra Park , una decisión que el Tribunal Constitucional deberá ratificar o revocar en el plazo de 180 días.Park, Hwang Kyo Ahn, que ha hecho un llamamiento a la calma para que la crisis política no repercuta en otros ámbitos. Sin embargo, las manifestaciones semanales contra el Gobierno han continuado.