Hastío con Merkel

El candidato del partido Socialdemócrata de Alemania (SPD),, se impuso de nuevo a la canciller,como el político preferido de los alemanes para gobernar el país, según ha revelado este viernes una encuesta publicada por la televisión pública germana ZDF, recogida por Europa Press.El sondeo, considerado un buen termómetro de la opinión en la primera economía europea, apuntó que un 49% de los ciudadanos elegirían a Schulz como canciller de celebrarse elecciones este domingo. Por su parte, sólo un 38% de los electores optaría por Merkel.El candidato del partido socialdemócrata, que consigue dar un salto de once puntos en relación a la encuesta anterior, también logra superar a la mandataria en. En otros apartados, tales como credibilidad o competencia en la materia, la política conservadora mantiene su liderazgo.Así, aunque los electores prefieren a Martin Schulz como canciller aventurando un posible fin de la "era Merkel", el 71% de ellos considera que la mandataria ha hecho unaalemán, indicó el sondeo.El reciente nombramiento del ex presidente del Parlamento Europeo como candidato del SPD a las elecciones del próximo mes de septiembre ha supuesto todo un revulsivo en la política alemana.Los, socios menores de la coalición que lidera la democristiana Merkel, han aumentado a entre un 29 y un 31% de la intención de voto y hace años que no se acercan tanto a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la canciller, con el 33 ó 34%.De hecho, todas las encuestas publicadas tras el nombramiento de Schulz como aspirante a la Cancillería revelan un aumento del apoyo a la formación socialdemócrata y altas cotas de popularidad del líder del SPD, en detrimento de Angela Merkel.De hecho, una encuesta realizada recientemente por el instituto demoscópicoarrojó un dato revelador: dos tercios de los alemanes confesaron que no deseaban ver más a Angela Merkel a cargo del Ejecutivo de Alemania.Preguntados sobre si es "momento de un cambio" en la jefatura de Gobierno, que Merkel ostenta por, un 42% dijo que "sí, por supuesto", mientras que otro 22% respondió que "más bien sí".Solo un 8% de los consultados por encargo del Huffington Post respondieron que no quieren cambios en el Gobierno "bajo ningún concepto".En Alemania se celebrarán elecciones generales el próximo 24 de septiembre, momento en el que Angela Merkel optará a su tercera reelección. La mandataria gobierna el país ininterrumpidamente