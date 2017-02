Detenido un hombre con pasaporte norcoreano por su implicación en el asesinato del hermanastro de Kim Jong-un

Las autoridades malasias detuvieron este viernes por la noche a un hombre por su presunta participación en el asesinato de Kim Jong Nam , el hermanastro del líder norcoreano, Kim Jong-un, que tuvo lugar el pasado lunes en el aeropuerto de la capital de Malasia, Kuala Lumpur.Fue arrestado durante una redada en el condominio de Jalan Kuchai Lama en torno a las 23.00 horas del viernes. Se trata de un hombre de 47 años queen el momento de su detención, según informaciones del diario malasio The Star recogidas por Europa Press.La operación policial todavía continúa para localizar a losen la muerte del hermanastro del líder norcoreano.Hasta el momento, han sido detenidas las dos mujeres que se cree que envenenaron en el aeropuerto a Kim Jong-nam. La primera, detenida en el aeropuerto, llevaba un pasaporte de Vietnam en el que figura la identidad de Doan Thi Huong, de 29 años.La otra detenida estaba en posesión de un pasaporte de Indonesia en el que figura el nombre de Siti Aishah, de 25 años. Ambas fueron identificadas gracias a las imágenes de lasEl novio de la primera, cuya identidad no ha sido revelada, también fue trasladado a dependencias policiales para asistir en la investigación, si bien las autoridades no han confirmado que se encuentre enEl hermanastro del dirigente norcoreano e hijo mayor del fallecido Kim Jong-il fue asesinado este lunes en Malasia. Según las autoridades, fueen el aeropuerto de Kuala Lumpur, la capital malasia, y murió posteriormente cuando estaba siendo trasladado al hospital.