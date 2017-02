Trump acusa a los medios "no afines" de ser "los enemigos del pueblo de EEUU"

"One of the most effective press conferences I've ever seen!" says Rush Limbaugh. Many agree.Yet FAKE MEDIA calls it differently! Dishonest — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de febrero de 2017

El presidente de Estados Unidos , volvió a cargar este viernes contra los medios de comunicación que considera que no son afines a su política y los acusó de ser losdel pueblo estadounidense, informa Europa Press.En un comentario publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter , Trump hizo referencia, en particular, al diario The New York Times y a las cadenas NCB, ABC, CBS y CNN, refiriéndose a ellos como "losy señalando que ninguno de ellos es su enemigo personal, sino "el enemigo del pueblo estadounidense".Si bien nunca ha ocultado su animadversión hacia algunos de los grandes medios del país, este jueves, en una tensa rueda de prensa de más de una hora, no ha dudado eno aplaudir las preguntas que él consideraba buenas.Antes y después de las elecciones que le llevaron al Despacho Oval, Trump se ha caracterizado por hablar bien sólo de los medios que alaban sus políticas, mientras que para el resto –la gran mayoría– ha solido reservar calificativos comoEn la misma red social, Trump se hizo eco de unas declaraciones publicadas por el locutor de radio y comentarista político conservador estadounidense Rush Limbaugh, que definió esta rueda de prensa como "la más efectiva" que ha visto hasta ahora."Y muchos están de acuerdo", añadió el mandatario estadounidense., apuntó.