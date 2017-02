Deportaciones

El Partido Socialdemócrata alemán (SPD) ganaría las próximas elecciones federales con un, por delante de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Angela Merkel ), según una encuesta publicada por el periódico Bild am Sonntag y elaborada por el instituto Emnid que ha recogido Europa Press. Las elecciones se celebrarán el 24 de septiembre.El estudio, elaborado a partir de 1.885 entrevistas, sitúa así al SPD en cabezatras registrarse un aumento de un punto en intención de voto con respecto a la semana pasada. La coalición de la CDU con la Unión Social Cristiana bávara (CSU), en cambioEn las cuatro últimas semanas, el SPD creció un total degracias al impulso que supuso el nombramiento del expresidente del Parlamento Europeo Martin Schulz como candidato . "Este aumento no tiene parangón en la historia de las encuestas del Bild am Sonntag", destaca el periódico.El viernes un sondeo publicado por la televisión pública ZDF situaba al SPD (30%) por detrás de la CDU/CSU (34%). El SPD no gana unas elecciones en Alemania desde que lo lograra enel entonces canciller Gerhard Schroeder.Posiblemente la inmigración sea uno de los temas centrales de la campaña electoral y precisamente este domingo el jefe de gabinete de Merkel, Peter Altmaier, reveló en declaraciones al Bild am Sonntag que en 2016 se rechazaron casipresentadas, por lo que es probable que se incrementen las deportaciones."El año pasado enviamos a sus casas acuyas solicitudes fueron rechazadas. Es un récord (...). Y la cifra aumentará de nuevo. Hay unas 700.000 solicitudes de asilo en 2016 y casi 300.000 han sido rechazadas. Vamos a enviar rápidamente a su casa a esta gente, porque si no lo hacemoscomo estado fundamentado en el Estado de Derecho", argumentó Altmaier.Además, insistió al Senado –con mayoría de SPD y Los Verdes– a modificar la clasificación de Túnez, Argelia y Marruecos para que se permita laa los ciudadanos de estos países. Altmaier también considera que ciertas regiones de Afganistán son seguras.En los últimos 18 meses, Alemania recibió, en muchos casos personas que huyen de las guerras en Siria, Irak o Afganistán. Con su solicitud de asilo deben demostrar que están perseguidos en sus países.