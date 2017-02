Malasia confirma que cuatro autores intelectuales del asesinato de Kim Jong-nam han abandonado el país

La Policía malasia confirmó que cuatro de los principales sospechosos de organizar el asesinato de Kim Jong-nam , el hermano del líder norcoreano Kim Jong-un,el mismo día en el que se produjo el suceso, informa Europa Press.Las fuerzas de seguridad identificaron a Ri Ji Hyon, de 33 años; Hong So Hac, de 34 años; O Jong Gil, de 55; y Ri Jae Nam, de 57, comodel supuesto envenenamiento del hermano del líder norcoreano, según informó el inspector general adjunto de la Policía, Tan Sri Noor Rashid Ibrahim, quien confirmó que todos abandonaron el país el pasado día 13.Sin embargo, la Policía sigue buscando a un ciudadano norcoreano identificado como Ri Ji U (también conocido como James), de 30 años, así como a otras dos personas no identificadas, según hizo saber Noor Rashid Ibrahim en una rueda de prensa recogida por el medio nacional New Straits Times . Este medio publicó este domingo la última imagen con vida de Kim, languideciendo en el aeropuerto de Kuala Lumpur.No obstante, el inspector general adjunto, el norcoreano Ri Jong Chol, de 47 años, en un complejo residencial de Kuchai Lama.El oficial solicitó la presencia de algún familiar para verificar la identidad del fallecido, dado que la ratificación definitiva solo podría tener lugar a través de una prueba de ADN. Múltiples fuentesque el fallecido era el hermano del líder norcoreano.