Le Pen se niega a comparecer ante la Policía Judicial hasta que pasen las elecciones

La candidata presidencial del partido ultraderechista galo Frente Nacional, Marine Le Pen por agentes de la Policía Judicial, amparándose en la inmunidad que tiene como europarlamentaria, e hizo saber a los investigadores que, según la información del diario Le Monde recogida por Europa Press.La Policía Judicial francesa cursó una solicitud para interrogar a Le Pen en el marco de la investigación sobre sus asesores parlamentarios , un proceso en el que ahora está imputada su jefa de Gabinete, Catherin Griset, por un delito de ocultación de abuso de confianza.Convocada para este miércoles, 22 de febrero, a las 14.00 horas, en la sede de la Policía Judicial en Nanterre, Le Pen comunicó por carta a los agentes que no asistirá a ninguna comparecencia policial o judicial hasta pasadas las elecciones legislativas que se celebrarán el 11 y el 18 de junio.Preguntada por el diario Le Monde, Le Penante la Policía Judicial y se remitió a su abogado, Rodolphe Bosselut. El letrado confirmó que. "La justicia no es un poder, es una autoridad", ha señalado.El abogado hizo hincapié en que la justiciala campaña de las elecciones presidenciales con una investigación que, sin llegar a alterar "un momento democrático importante" y "fundamental" para Francia.Esa inmunidad no ampara a sus asesores parlamentarios Catherine Griset y Thierry Légier, que fueron puestos enpor haber realizado trabajos directamenteSi los investigadores insisten en interrogar a Le Pen, la única opción que les queda es pedir que, un proceso que se alargaría en el tiempo y con resultado incierto.Le Monde recordó que no es la primera vez que Le Pen tiene un encontronazo con el sistema judicial y policial. Cuando se investigó lapara las presidenciales y legislativas de 2012, Le Peny denunció que se trataba de un proceso "político" para perjudicarle en la campaña de las regionales. Finalmente, compareció ante los magistrados en la tercera petición de comparecencia.