Trump carga contra el FBI y le pide que se centre en buscar a quienes filtran información

The FBI is totally unable to stop the national security "leakers" that have permeated our government for a long time. They can't even...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de febrero de 2017

find the leakers within the FBI itself. Classified information is being given to media that could have a devastating effect on U.S. FIND NOW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de febrero de 2017

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha arremetido este viernes contra el FBI después de que se haya sabido que la Casa Blanca pidió sin éxito a este cuerpo que compareciera públicamente para desmentir cualquier contacto entre el Kremlin y el círculo interno del mandatario sobre el, según ha informado Europa Press."El FBI es totalmente incapaz de detener a losque se han infiltrado en nuestro gobierno desde hace tiempo", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter."Ni siquiera es capaz de encontrar a los filtradores dentro del propio FBI", ha subrayado el presidente, denunciando que "se está entregando a los mediosque podría tener un efecto devastador en Estados Unidos". "Encontradles ahora", ha instado al FBI.Las palabras de Trump se producen después de que la CNN revelara este jueves que el FBI rechazó una petición de la Casa Blanca para suspender su última investigación en relación con los contactos que habría mantenido el ya dimitido asesor de Seguridad Nacionalcon el embajador ruso sobre las sanciones impuestas a Moscú.Esta petición atentaría contra los procedimientos regulares por los que la Administración no puede hablar directamente con el FBI sobre sus investigaciones pendientes.El jueves por la noche, el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, negó que la solicitud estuviera destinada a cancelar la investigación, en lo que habría supuesto un caso de"No intentamos tumbar la historia. Pedimos que dijeran la verdad", dijo Spicer.Según las fuentes de CNN, las discusiones entre la Casa Blanca y la oficina de investigación comenzaron a partir de un encuentro entre el subdirector del FBI, Andrew McCabe, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, al día siguiente de la publicación de las informaciones delpor parte del New York Times.La Casa Blanca niega esta versión y afirma que McCabe llamó a Priebus para decirle que el artículo del New York Times exageraba enormemente lo que el FBI sabe acerca de los contactos. Las fuentes de la CNN rechazan a su vez la narrativa de la Casa Blanca y reiteran que fue el jefe del Gabinete de Trump quien habló con el número dos de la agencia federal.De hecho, estas fuentes aseguran que Priebus se puso en contacto con el director del FBI,, para pedir que sus agentes dejaran de entablar contactos privados con los periodistas.Comey se negó –a pesar de la amistad que le une a Trump tras su instrumental papel en la campaña electoral al anunciar una investigación sobre los correos de su entonces rival, Hillary Clinton– aludiendo que las supuestas comunicaciones entre los allegados de Trump y los rusos de las que tuvo conocimiento la inteligencia estadounidense son objeto de unaLa Casa Blanca ha emitido no obstante su propio comunicado de desmentido, firmado por Priebus, en el que califica dela historia del New York Times, "un artículo sin fuentes directas que indican que la campaña Trump tenía contactos constantes con espías rusos, básicamente acusaciones de traición"."Puedo asegurarte, y he sido autorizado para decir esto, que los niveles superiores de la comunidad de Inteligencia me han asegurado que esa historia no sólo es errónea, sino que es, había anticipado Preibus en Fox News el pasado fin de semana.