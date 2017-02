Últimas cartas desde Mosul: la historia de cientos de niños convertidos en mártires

"Papá, voy a ser un mártir"

"Le describieron como un héroe"

. Así comienza la carta que Alá Abd Al Akeedi,, dedicó a sus padres antes decontra tropas iraquíes en la ciudad de Mosul."No estéis tristes y no llevéis luto por mí. Os pedí que me casarais con alguien y no lo hicisteis. Ahora, gracias a Dios,", continúa la misiva, cuya historia recogen Reuters y Europa Press.La carta nunca llegó a su destino, sino que se encuentrayihadista en el este de Mosul, ya liberado por el Ejército del Gobierno de Irak En el papel se puede ver el símbolo del Estado Islámico y hasta el departamento militar desde donde el pequeño Akeedi escribió a sus padres., pone en el sobre. Por detrás aparece la dirección de los padres del joven, en el oeste de Mosul.AkeediEs uno más de los cientos de jóvenes reclutas que pasaron por el centro de entrenamiento desde que los milicianos tomaron Mosul. Allí los hombres de negro les enseñaron todo lo que había que saber sobre la yihad o guerra santa y cómo luchar contra los infieles.Desde quey ciertas regiones de Siria, gran parte de su estrategia de combate se ha basado en perpetrar ataques suicidas, el arma más efectiva de los yihadistas contra la campaña militar que están llevando a cabo en su contra el Ejército iraquí con el apoyo aéreo de Estados Unidos.Su carta no es la única que no llegó a su destino. En el centro de entrenamiento hayque los milicianos dejaron atrás cuando tuvieron que huir del este de Mosul, que ha sido recapturado por las tropas iraquíes.Los yihadistas también han dejado tras de sí un registro que contiene información personal sobre. No todas las entradas contenían el año de nacimiento de los jóvenes y la mayor parte no incluían una fotografía del recluta, peroLa agencia de noticias Reuters ha podido entrevistar aincluyendo a la familia de Akeedi, en un intento de determinar de dónde venían estos chicos y por qué decidieron unirse al Estado Islámico.Los familiares han hablado dede los milicianos para la sorpresa y el desconcierto de sus familias. Todos murieron apenas meses después.El Estado Islámico ha atraído a miles de jóvenes reclutas a la ciudad de Mosul –sin duda la ciudad más grande e importante bajo el control de la organización terrorista–.que antes de la llegada de los milicianos pertenecían a habitantes de Mosul.Los suelos estaban llenos de carteles y panfletos de propaganda del Estado Islámico, que. Las paredes habían sido pintadas de verde, el mismo color de las alfombras que cubrían el suelo.Las habitaciones de arriba estaban llenas de literas, con capacidad para más de un centenar de personas. En la pared podían verse varios carteles con estrictas reglas de comportamiento:, rezaban.La inmensa mayoría de los reclutas que aparecían eran iraquíes, peroDe acuerdo con la entrada de Akeedi, el joven juró lealtad a la organización islamista el 1 de diciembre de 2014, apenas dos meses después de que los yihadistas tomaran la ciudad.El padre de Akeedi intentó rescatar a su hijo del centro de entrenamiento, pero temía las represalias de los milicianos.. En su última visita, le contó a su madre que iba a participar en un ataque suicida en la localidad de Baiji, una refinería de petróleo localizada en el sur de Mosul.explicó uno de los familiares de Akeedi. Meses después de esa última visita, los terroristas visitaron la casa familiar de los Akeedi y les comunicaron que su hijo había tenido éxito en su ataque.La historia de Atheer Alí es parecida a la de Akeedi, En su caso, que muestra a un joven alto, con cejas prominentes y enormes ojos marrones.Su padre, Abu Amir, le describe como un estudiante excelente, aficionado al canal de documentales National Geographic., según explicó. Ali era delgado, rápido y extremadamente tímido., aseguró su padre.No obstante, a pesar del horror de su familia, un día de principios de 2015 Alí no volvió de casa después de la escuela.. Cuando Abu Amir corrió a las oficinas de los milicianos para encontrar a su hijo, le amenazaron con la cárcel.. Unos pocos meses después, tres yihadistas aparecieron en su puerta y le entregaron un documento con el nombre de su hijo. Estaba muerto.. Ahora llevaba el pelo extremadamente largo y se estaba intentando dejar barba, tal y como manda la ley islámica, pero el joven apenas tenía vello facial encima del labio. El cadáver presentaba restos de metralla en el pecho y en los brazos, según ha contado su padre.Según Abu Amir, los milicianos le explicaron queen la ciudad de Bashiqa, al norte de Mosul. "Le describieron como un héroe", señaló.La familia del joven asegura que los hombres de negro le habían "lavado el cerebro". ". Sólo me alegro de que pudiéramos enterrarle y así intentar superar esto", apuntó Abu Amir.