División en Ahora Madrid en una votación sobre Venezuela: cinco ediles se oponen a pedir la liberación de Leopoldo López

Los ediles de Ahora Madrid Rommy Arce, Montserrat Galcerán, Yolanda Rodríguez, Pablo Carmona, Mauricio Valiente y Carlos Sánchez Mato han votado este martesdel opositor venezolano Leopoldo López , informa Europa Press.Así lo han mostrado en la votación por puntos y a mano alzada –a petición de Rodríguez– de una propuesta del PP, presentada por el edil Percival Manglano , que pedía al Pleno la condena del encarcelamiento de López y otros presos políticos, así comoPor otra parte, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, han sido las dos únicas integrantes de Ahora Madrid que han votado a favor de que familiares de presos políticos en VenezuelaEl Grupo Municipal Popular y Ciudadanos han votado a favor de los cuatro puntos en los que se desgranaba la proposición del popular Percival Manglano. PSOE y Ahora Madrid hanen el Foro por la Paz que prepara el Consistorio.Manglano ha llevado a Cibeles la propuesta al asegurar que, tal y como la alcaldesa recordó al condenar las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta frase ha sido repetida por el popular a lo largo de su intervención. Informa Europa Press.El edil popular ha asegurado que"Lo dijo el propio fiscal, y es que en Venezuela jueces y fiscales actúan como correa de transmisión del régimen", ha señalado.Además, Manglano ha indicado que no se han convocado aún elecciones en Venezuela"Desde que la alcaldesa recibiese a la mujer de Ledezma –alcalde de Venezuela encarcelado–, no ha vuelto a recibir a ningún opositor venezolano, porque la política del Ayuntamiento la marcan personas entregadas al chavismo", ha apuntado.Del mismo modo, Percival Manglano ha criticado que el Ayuntamiento organice un Foro por la Paz y contra la Violencia y"Esta proposición les brinda la posibilidad de redimir su culpabilidad, porque el silencio es culpable", ha aseverado.La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, le ha asegurado a Manglano que su intervención había sido un"Creo que es la razón de estas mociones, ya llevábamos demasiado tiempo sin hablar del único lugar en el mundo donde no se garantizan los derechos humanos, que solo sucede en el país hermano de Venezuela", ha ironizado Maestre, quien les ha recordado el CIE, la valla de Melilla , los refugiados o el muro pretendido por Trump en la frontera entre México y Estados Unidos.Maestre ha asegurado que Ahora Madrid se ha preocupado por los derechos humanos en Venezuela, y "solo hace falta ir al diario de sesiones para comprobarlo". "Por eso, a favor del cumplimiento de la ONU", ha apuntado."Apoyamos de una forma firme el proceso depara superar la compleja situación de la zona, por eso hemos condenado el uso de la violencia, por eso nos hemos posicionado siempre", ha aseverado Rita Maestre.La portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Begoña Villacís, ha asegurado que en Pleno se hablaba de Venezuela"Estamos en una ciudad libre; a ustedes no se les caía Venezuela de la boca en las tertulias, su líder favorito era el señor Chávez", ha aseverado.Villacís ha asegurado que a Leopoldo López, en su juicio, no se le permitió presentar testigos ni hablar. "El fiscal se exilió para condenar lo que ocurría; es muy importante porque", ha añadido.Por su parte, la edil socialista Erika Rodríguez ha asegurado que el PSOE "condena laen Venezuela". "La única salida es el diálogo; ningún proyecto político puede pasar por encima del Estado de Derecho, la política en ninguna forma puede ser ejercida a través de la violencia", ha señalado.Además, ha añadido que el PSOE exige la liberación de López., ha señalado para indicar que la propuesta popular no se limitaba a ello, sino que "abre otra serie de debates o se convierte en un arma arrojadiza". "El foro en Madrid es sobre violencias urbanas, pero no es un foro de perseguidos políticos", ha argumentado.En la réplica, Manglano ha criticado que en la concentración del pasado sábado en la Plaza de Colón a favor de López hubiera ediles socialistas "hombro con hombro" con concejales populares y de C's. "No entiendo que se quieran desmarcar haciéndose unacomo recibir a los familiares políticos en Venezuela; López es miembro de la Internacional Socialista, no es un tema de ideología", ha expresado.Maestre ha reiterado que ya se había votado en el Pleno "dos veces". ", se ha dirigido a Percival Manglano, a quien le ha dicho que es la tercera vez que van a votar "dejando clara la posición. "En Venezuela hay problema de cumplimiento de derechos humanos", ha concluido.