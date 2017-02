El fundador y editor de la página WikiLeaks, Julian Assange,que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, le otorgó en el año 2012 de salir victorioso el candidato Guillermo Lasso en la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia del país.A pesar de que en el pasado el candidato del Movimiento CREO, Guillermo Lasso, apoyara el asilo otorgado a Julian Assange en las instalaciones de Embajada de Ecuador en la ciudad de Londres, en el desarrollo de la campaña electoral de los últimos comicios Lasso expresó otra opinión. En una entrevista para el periódico The Guardian que recoge Europa Press, Lasso dijo que, añadiendo que se le solicitaría que "salga en treinta días" de asumir él el mandato.La dotación de asilo es un, por lo que en este caso, si Guillermo Lasso resultara vencedor en la segunda vuelta de las elecciones ecuatorianas –que se celebrarán el próximo día 2 de abril de 2017–, Julián Assange deberá buscar otra solución para su situación de exilio.Por su parte, el candidato oficialista, Lenín Moreno, no se ha postulado sobre la situación futura de Assange durante su campaña electoral. Las sospechas sobre un cambio de visión por parte del actual gobierno de Ecuador, y por ende de su candidato a la presidencia, surgían al conocerse la noticia sobre el. Sin embargo, Lenín Moreno anunciaba que pedirán a Assange "que sea bastante más delicado en el momento que trate la política internacional, principalmente con países con los cuales tenemos una buena relación".Según informaban en un comunicado fuentes oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano, "Ecuador, en ejercicio de su derecho soberano, ha restringido temporalmente el acceso a parte de su sistema de comunicaciones en su Embajada en el Reino Unido", añadiendo que la decisión estaba basada en el respeto del "y no inmiscuirse en procesos electorales en curso ni apoyar a un candidato en especial".Y es que, en los días anteriores,a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton . Tras las acusaciones desde el portal de WikiLeaks hacia el gobierno de Ecuador de caer en presiones estadounidenses, los ecuatorianos señalaron que "esta restricción temporal no impide que la organización WikiLeaks lleve a cabo sus actividades periodísticas".