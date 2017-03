Fillon no dimite a pesar de haber sido citado a declarar junto a su esposa para su posible imputación por los empleos ficticios

El candidato presidencial del partido Los Republicanos,, ha sidoante un juzgado de instrucción en el marco de la investigación sobre los supuestos empleos ficticios de su mujer , Penelope Fillon, según ha informado el Journal du Dimanche y ha recogido Europa Press. Le Figaro añade que tanto él como su esposa declararán los días 15 y 18 de marzo, respectivamente.Fillon tenía previsto acudir esta mañana al Salón de Agricultura y, a última hora,. El rotativo galo ha señalado que el ex primer ministro francés ha sido citado a declarar ante los jueces de instrucción este miércoles por el caso conocido como PenelopeGate, la investigación sobre los supuestos empleos ficticios de su mujer en la Asamblea Nacional, Penelope Fillon.Fillon se ha reunido con su equipo esta mañana antes de daren la que ha declarado que no va a retirar su candidatura a las presidenciales. Fillon ha denunciado que en su caso no se está respetando la "presunción de inocencia" y no ha dudado en calificar deel hecho de que los jueces le hayan citado para el 15 de marzo y posiblemente le vayan a imputar. "Seré candidato", ha asegurado, defendiendo que deben ser los franceses quienes decidan. Además, ha prometido que se presentará ante los jueces para trasladarles "mi verdad, la verdad". En este sentido, ha reiterado que no actuó de forma indebida al contratar a su mujer y sus hijos como asistentes parlamentario.Aunque Mediapart había informado de que Penelope Fillon había sido detenida en el marco de la investigación sobre su empleo ficticio en la Asamblea Nacional, el grupo mediático ha rectificado y ha afirmado que no está arrestada."Penelope Fillon está detenida.", informó el periodista de Mediapart Michel Deléan, en un mensaje publicado en la red social Twitter. La legislación francesade un acusado en el marco de esta investigación y, tras la declaración, las autoridades pueden mantener o no el arresto.