Cómo revertir la "herencia" de Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sugirió este martes quequeque no han cometido delitos graves, como recoge Europa Press."Ha llegado el momento de", señaló el mandatario en un encuentro privado con varios presentadores de televisión en la Casa Blanca, según declaraciones de algunos de los presentes al diario The New York Times.Esta propuestay también durante sus primeras semanas en el cargo, dirigida a poner fin a la migración ilegal en el país a base de deportaciones y de intentos por bloquear la entrada de más extranjeros en el país.La Casa Blanca no ha cuestionado estas informaciones, si bien la viceportavoz, Sarah Huckabee Sanders,en el encuentro con los medios."El presidente ha sido muy claro en su proceso de que, y ha dejado claro que está abierto a tener conversaciones sobre cómo seguir adelante", explicó Sanders."En estos momentos, está enfocado principalmente, como ya ha hecho patente,, así como a la expulsión de delincuentes del país y a la seguridad de la nación, y esas prioridades no han cambiado", agregó.Trumpy contratar a nacionales para poder revertir la herencia del expresidente Barack Obama."Al mismo tiempo que os resumo los que serán los próximos pasos que tomaremos," del anterior Gobierno, señaló Trump en su primer discurso ante el Congreso, pronunciado esta noche desde el Capitolio.El mandatario advirtió de que el país cuenta con 49 millones de ciudadanos que están fuera del mercado laboral; más de 43 millones de personas que viven la pobreza y"Más de una de cada cinco personas en sus primeros años de trabajo no está empleada", aseguró."En los últimos ocho años, la pasada Administración colocó más deuda que casi todos los anteriores presidentes juntos.y hemos perdido cerca de 60.000 empleos desde que China se unió a la Organización Mundial del Comercio en 2001", criticó.Así, señaló que para resolver todos estos problemas –"y muchos otros"– será necesario, facilitando a las empresas que puedan fabricar en el país y dificultar que éstas puedan abandonarlo.En este sentido, defendió medidas para desarrollar una reforma tributaria que, por un lado,y, por otro, reducir la presión fiscal a la clase media.", insistió. En su intervención, Trump se hizo eco de una advertencia pronunciada por el primer presidente republicano, Abraham Lincoln –"Abandonar las políticas proteccionistas por el Gobierno provocarán carencias y ruina entre el pueblo"– y aseguró que "es hora de hacer caso" a estas palabras.y sus grandes empresas y sus trabajadores", aseveró antes de comprometerse, de nuevo, a traer "millones de empleos" al país.En este contexto, el presidente hizo hincapié en que. "El actual, un sistema anticuado, deprime los salarios de nuestros trabajadores más pobres y ejerce mucha presión sobre los contribuyentes", criticó.Así, ha asegurado que el sistema actual del país supone, además, un coste significativo a la nación, señalando, acción que tendría "muchos beneficios": "ahorraría mucho dinero, elevaría los salarios y ayudaría a familias afectadas –entre ellas, inmigrantes– a entrar en la clase media"."Creo que, mientras nos enfoquemos en los siguientes objetivos: mejorar los empleos y los salarios,y restablecer el respeto por nuestras leyes", explicó.