Trump defiende a su fiscal general acusado de mentir sobre Rusia: "Es una completa caza de brujas"

Exigencias de dimisión

Hasta su yerno se reunió con el embajador ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha salido en defensa del fiscal general, Jeff Sessions , quiendurante la campaña presidencial y que aseguró que, y lo definió comoque "no ha hecho nada incorrecto".Fuentes del Departamento de Justicia confirmaron al diario The Washington Post que Sessions se vio en dos ocasiones con el embajador, la primera en julio y la segunda, en su despacho de senador, el pasado mes de septiembre, en el momento álgido de lo que la Inteligencia estadounidense definió comoa favor de Trump.Durante la audiencia para confirmar su cargo en enero, a Sessions se le preguntó qué haría si hubiera alguna prueba de que alguien vinculado al equipo de Trump se hubiera comunicado con el Gobierno ruso durante la campaña.Su portavoz, Sarah Isgur Flores, defendió que Sessions se reunió con Kisliak, más que como suplente en la campaña de Trump.En un comunicado publicado en su página de la red social Facebook, Trump aseguró que quizás. "Toda esta narrativa es una manera de querer salvarse la cara los demócratas tras haber perdido las elecciones que todo el mundo suponía que iban a ganar", defendió."El Partido Demócrata se está excediendo. Perdieron las elecciones, y ahora están perdiendo el contacto con la realidad. La verdadera historia está en todas esas filtraciones ilegales de información clasificada.", concluyó.Tras salir a la luz esta información, el propio Sessions negó haber mantenido encuentros con altos cargos rusos para hablar de la campaña de Trump. "", sostiene en un escueto comunicado. "No tengo ni idea de qué va esta alegación. Es falso", añadió el fiscal general.El alto cargo aseguró que no cree que "nadie que estuviera en esta reunión haya visto o considerado" quecon el embajador ruso en Washington, Sergei Kisliak.En una entrevista concedida a la cadena Fox, el fiscal general afirmó que las conversaciones que mantuvo con Kisliaky que las críticas vertidas contra él son injustas."No creo que nadie que estuviera en esta reunión haya visto o haya considerado que dije algo que fuera impropio o imprudente., pero creo que ya me he explicado e intento seguir adelante", afirmó.No obstante, aseguró en la entrevista que tenía intención deincluso antes de que salieran a la luz sus encuentros con el diplomático ruso."Creo que debo apartarme", explicó, "porque estuve involucrado en la campaña hasta un punto que creo queen torno a la campaña", ha añadido. En este contexto, ha matizado que apartarse de las investigaciones no supone "reconocer" que ha hecho algo incorrecto sino que, precisamente, es lo adecuado.Durante la entrevista, Sessions explicó sus encuentros con Kisliak. El primero, celebrado en julio, tuvo lugar eny además del ruso, había medio centenar de embajadores de otros países.El segundo encuentro, en el despacho de Sessions, entonces senador, tuvo lugarde lo que la Inteligencia estadounidense definió como una cibercampaña auspiciada por Moscú para influir en las elecciones presidenciales a favor de Trump.En esta ocasión, Sessions aseguró que el encuentro fue en calidad de miembro del Comité de Servicios Militares del Senado. "Hablamos sobre muchas cosas.", relató."No creo que haya nada incorrecto en que", agregó.La revelación de estos contactos podría suponer un nuevo revés al Gobierno de Trump ya que como fiscal general,, quienes han estado dirigiendo las investigaciones sobre la presunta injerencia de Rusia y los vínculos de Moscú con cercanos a Trump.Ya el pasado mes de febrero el entonces asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Flynn,, Mike Pence, y a otros altos cargos de la Casa Blanca acerca deFlynn, que estuvo en el cargo menos de un mes, estuvo en el punto de mira desde que se conoció queel día previo a que Washington impusiera, a finales de diciembre, una nueva ronda de sanciones contra Rusia.En las filas demócratas ya han surgido voces reclamando la dimisión de Sessions. La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi,durante la audiencia para confirmar su cargo ante el Senado."Bajo pena de perjurio, le dijo al comité judicial del Senado: ', y no he tenido comunicación con los rusos'. Ahora sabemos que", ha afirmado, defendiendo que "debe dimitir".Pelosi sostuvo que Sessions no está capacitado "para ejercer como el más alto cargo de la aplicación de la ley en el país", insistiendo en la necesidad de que se establezca una "las conexiones políticas, personales y financieras de Trump con Moscú".También se sumó a la petición la senadora Elizabeth Warren. "Esto no es normal.a la seguridad nacional de Estados Unidos", sostuvo la senadora demócrata en su Twitter, que igualmente ha reclamadopara que investigue el papel de Rusia.A la lista de hombres de la máxima confianza de Donald Trump con conexiones con el Kremlin, se suma Jared Kushner, el multimillonario marido de Ivanka, su yerno y principal asesor político, como informa Atlas.que le costó el puesto al consejero de Seguridad Nacional por ocultarlo.