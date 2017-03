Fillon insiste en que no va a retirar su candidatura al Elíseo

Pide perdón a miles de simpatizantes

El candidato presidencial de Los Republicanos , insistió este domingo en que no va a retirar su candidatura a pesar de su imputación en el caso de los empleos ficticios de sus familiares y de las declaraciones de destacados miembros del sector conservador en favor de su retirada, informa Europa Press."No voy a retirar mi candidatura", aseguró Fillon en declaraciones a la televisión France 2 . "He sido designado democráticamente. Tengo 1.500 padrinajes. Es mi decisión y esta decisión fue confirmada por la concentración (de este domingo en París), que fue un éxito", argumentó. Así Fillon no vepara retirar su candidatura y "hacerlo supondría un impasse en mi vida política".Sin embargo, Fillon reconoció haber pronunciado palabrascontra el poder judicial, aunque consideró que ha estado a la altura de la violencia de la que ha sido víctima.En la entrevista, Fillon también anunció su intención de recoger velas yconvocando a un nuevo equipo de campaña, ya que varios de sus colaboradores han presentado su dimisión.Más tarde, anunció a través de su cuenta en Twitter que dará una declaración a la prensa el lunes. "Voy a hacer una declaración a la prensa mañana en Burdeos a las 10.30 horas", indicó Fillon.El candidato a la Presidencia de Francia pidió este domingo perdón a los miles de simpatizantes que se concentraron en la parisina plaza del Trocadero para expresar al ex primer ministro francés su apoyo ante lapor el escándalo de empleos ficticios que otorgó a su familia, informa Europa Press.Fillon reconoció ante unos 40.000 simpatizantes que ha cometido "errores". En cualquier caso, subrayó que su. "Mi examen de conciencia está hecho y no le deseo a nadie que lo tuviera que hacer en estas condiciones", argumentó, según recoge la prensa francesa. Así, apeló a los "hombres y mujeres políticos" con los que comparte ideales para que "hagan el suyo".El resto del acto fue dey movilización del electorado conservador. "Tengo que escuchar a esa multitud que me empuja hacia adelante, pero también tengo que preguntarme por quienes dudan y abandonan la nave. Su responsabilidad es inmensa y la mía también lo es", apuntó."Para mí es Francia y los franceses lo que me preocupa y creo que los millones de voces que se han levantado durante las primarias quieren decir simplemente esto", apostilló.Tras el discurso, el acto se ha cerrado entonando La Marsellesa. La multitud, trufada de banderas francesas, coreó consignas a favor del candidato conservador comoTras la imputación de Fillon la semana pasada por los contratos de familiares, su candidatura se encuentra en pleno impasse, ya que son cada vez más las voces del sector conservador que. De hecho, este lunes está convocado el Comité Político de Los Republicanos , que reúne a los pesos pesados del partido, una cita para "evaluar la situación" de su Fillon.El propio domingo el presidente del Consejo Regional de Provenza-Alpes-Costa Azul, Christian Estrosi, anunció que está preparando junto a otros cargos electos de Los Republicanos. "Es imprescindible una opción diferente" que no debe "humillar" a Fillon, argumentó Estrosi.