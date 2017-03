Una nueva campaña denuncia que la reforma de la ley de copyright de la UE es "una inmensa máquina de censura"

Las principales organizaciones internacionales de derechos digitales, entre las que se encuentra la española Xnet , han lanzado este martes una, que será debatida la próxima semana en el comité de Mercado Interno y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo. Mediante un vídeo-denuncia, estas asociaciones alertan de la llegada de lo que consideran "una inmensa máquina de censura".En este sentido, advierten de que la Unión Europea plantea, a través de esta reforma,. Por ello, la campaña –coordinada también por EDRi, EFF, La Quadrature du Net, Bits of Freedom, Open Media y Epicenter.Works– buscar concienciar sobre esta situación y reclama "una ley que respete los derechos y libertades" de los internautas, según ha informado Europa Press.Bajo el lema Stop #CensorshipMachine e insistiendo en que, los impulsores de esta iniciativa instan a los ciudadanos a informarse sobre este asunto y defender "la libertad de expresión, la libertad de educar y la libertad de hacer parodias", entre otras actividades propias de los usuarios de las redes sociales. Para ello, piden firmas a través de la web Save the meme (https://savethememe.net), pidiendo a los eurodiputados que no permitan esta reforma.Lejos de reformar la ley de copyright para actualizarla a las nuevas maneras de comunicarnos y compartir información de la era digital y su potencial innovador y económico, la Comisión Europea, ansiosos por poner coto a Internet", explican desde Xnet.La organización asegura que en base al Artículo 13 de la nueva ley,"borrando de un plumazo todas las excepciones al copyright existentes", sin poder evaluar al detalle cada uno de los casos. "Nuestro derecho a la cita, a parodia, con fines educativos, por interés público y demás formas de libertad de expresión totalmente legales no podrán ser evaluadas como tal por este sistema", añade."Una máquina de la censuraque haría desaparecer la mayoría de gifs, memes , videocríticas, parodias, covers, tutorials, gameplays y otros muchos contenidos cotidianos de la faz de Internet", denuncia la organización.Más allá del uso que las grandes empresas puedan hacer de esta nueva normativa, las organizaciones advierten de que "una vez desarrolladas las tecnologías existe un gran peligro de que los gobiernos decidan emplearlas, también, para filtrar otros tipos de contenidos". "Por ejemplo, parao para eliminar discursos contrarios al régimen político establecido y suprimir sátiras de personajes públicos o políticos", concluye.