Merkel afirma que la UE a varias velocidades ya existe pese a los temores de varios países

No sólo Alemania apoyó a Tusk

Tusk y Juncker no ven riesgo de desunión

La canciller alemana, Angela Merkel, ha reconocido este viernes que algunos estados miembros tienen reservas a una Unión Europea a "varias velocidades", pero ha asegurado que es una realidad quedel bloque comunitario, ha iformado Europa Press."Algunos países han mostrado reservas por el hecho de que signifique diferentes categorías de europeos,, ha afirmado en una rueda de prensa posterior a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, a excepción de la primera ministra británica, Theresa May."Hoy ya tenemos esa Europa a distintas velocidades en el marco de los Tratados", ha contestado Merkel, para después recordar quecomo moneda o forman parte del zona Schengen de libre circulación, así como que existe la posibilidad de que un grupo de países trabajen para desarrollar una normativa concreta, un procedimiento conocido como "cooperación reforzada".La canciller alemana ha asegurado que los líderes europeos subrayarán en Roma que una UE con distintas velocidades es "una Europa abierta" queAsí, ha explicado que los Estados miembros podrán decidir "libremente" sobre varias cooperaciones y tendrán acceso a los proyectos, pero no todos "lo desarrollarán necesariamente".Merkel ha explicado que los jefes de Estado y de Gobierno no han discutido el Libro Blanco presentado por la Comisión Europea, que plantea cinco escenarios diferentes para el futuro de la UE, pero ha señalado que el modelo es "básicamente" que los europeos estánPor otro lado, la canciller alemana ha subrayado que Alemania no fue el único socio del bloque comunitario que apoyó este jueves lacomo presidente del Consejo europeo, en respuesta a las acusaciones del Gobierno de Polonia, contrario a la renovación del mandato."Lo que cuenta es que ayer 27 Estados miembros acordaron la renovación del mandato de Tusk. Uno de ellos era Alemania, otros 26 Estados miembros no eran Alemania", ha zanjado.El líder del gobernante Partido Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, acusó a Alemania de ejercer suen la UE para garantizar la reelección de Donald Tusk. "La UE es una organización dominada por un solo país, no podemos esconderlo, y este país es Alemania", dijo.En esta misma línea se han pronunciado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, quienes han defendido que la prioridad del futuro de la Unión Europea ya sin Reino Unido será la "unidad" de sus miembros, pero que ellocon que los países avancen a distintas velocidades, en función de su proyecto de integración."Voy a instar a todos a esforzarse por mantener la unidad política entre los Veintisiete", ha declarado Tusk a la prensa en Bruselas, al término de una cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en la que no ha participado Reino Unido.El presidente de la Comisión Europea, por su parte, ha declarado supor el temor de algunos Estados miembros a que la posibilidad de una Europa a distintas velocidades se traduzca en "una nueva línea divisoria, un nuevo telón de acero" entre el este y el oeste.Juncker ha descartado en cualquier caso que el proyecto europeo se dirija en un rumbo que conduzca a la división y ha insistido en que el modelo de "cooperación reforzada" ya existe en los Tratados.La canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro italiano, Paolo Gentilioni; y el presidente de Francia, François Hollande; son otros de los líderes que se han significado a favor de que un grupo de países puedan avanzar más lejos y más rápido que otros., sino de ser capaces de ir más lejos y más rápido, sin cerrar la puerta a nadie. No contemplamos fórmulas que excluyan, pero tampoco impedir a nadie que pueda avanzar", ha resumido Hollande, al término de la cumbre.En opinión del mandatario galo, las últimas crisis en Europa han evidenciado sus dificultades a la hora de tomar"en el momento adecuado", por lo que ha apoyado la necesidad de potenciar la "unidad" del bloque y avanzar a distinto ritmo "sin perder la solidaridad del conjunto y la cohesión a 27".