ONG instan por carta a los líderes de la UE a defender los valores europeos ante el auge de la xenofobia

Diversas ONG, entre ellas Cáritas Europa, han suscrito una carta dirigida a los líderes de la UE en la que les pidenante el auge de la xenofobia y "evitar que las preocupaciones legítimas que puedan surgir de la gestión de la inmigración sean tergiversadas y utilizadas para hacer descarrilar el proyecto europeo".Entre lastambién están Save the Children, Oxfam, World Vision, Care, Concord, Servicio Jesuita a Refugiados y diversas organizaciones nacionales de Francia, Holanda, Irlanda, Suecia, Austria, Luxemburgo, Serbia, Reino Unido, Noruega, Malta, Bélgica y Grecia.En la misiva remitida a los líderes de la Unión Europea, las organizaciones afirman que están trabajando ", proporcionar asistencia y defender los derechos de las personas"."Oímos a gente expresando sus preocupaciones con respecto al futuro, pidiendo a sus gobiernos que muestren su liderazgo y respondan a la llegada de un número cada vez mayor de personas. Estamosorgullosos del compromiso europeo con la ley internacional y los derechos humanos , y confiamos en ustedes para fomentar y promover este compromiso en sus propios países y en el extranjero. Sin embargo, cuando un gran número de personas necesitadas llegaron durante el verano de 2015, Europa no fue capaz de, dignidad y solidaridad", puede leerse en el texto.Por ello, las organizaciones critican que a día de hoy las naciones europeas "de acuerdo a sus obligaciones" bajo las leyes internacionales y europeas, respondiendo, al contrario, "con políticas que mantienen a estas personas lejos y fuera de la vista"."Les hemos escuchado repetir, una y otra vez, su compromiso con los valores europeos –el respeto por la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el estado de derecho y los derechos humanos–. Pero esperamos ver todo eso reflejado también en sus acciones. Demasiados líderes han estado preocupados en parar a las personas antes de que consiguieran llegar a Europa, corriendo el riesgo de reducir elque muchos de ellos necesitan", añaden.Cáritas Europa señala también que "en vez de contrarrestar el, la respuesta de Europa ha sido demasiadas veces la de copiar sus recetas". "Pero un enfoque basado en la disuasión y el cierre de fronteras no puede prevalecer sobre una política efectiva de largo plazo", advierte."Cuando están a punto de cumplirse los 60 años de la Unión Europea, les pedimos que(...) La historia de Europa está llena de personas que han sido forzadas a huir de sus casas por la guerra y la persecución. El trabajo que han hecho las naciones europeas para desarrollar y proteger los derechos de las personas durante los últimos 70 años no puede perderse", concluyen las ONG en la carta.