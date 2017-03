Crisis diplomática entre Turquía y Holanda después de la negativa a que aterrizase en Róterdam el avión del ministro de Exteriores turco

Las autoridades holandesas han negado el permiso de aterrizaje del avión del ministro de Exteriores turco,, cuando se disponía a dar un mitin en Róterdam ante la diáspora turca que había sido prohibido por las autoridades, según ha confirmado el Gobierno. "a la aeronave del ministro de Asuntos Exteriores Cavusoglu", ha informado el Gobierno en un comunicado oficial.El Gobierno subraya que esta retirada se debe a motivos de "", ya que se había hecho un llamamiento a la "participación masiva" en un acto público con Cavusoglu este sábado en Róterdam.Ante esta situación, las autoridades holandesas se pusieron en contacto con las turcas y les pidieron que trasladaran el acto a una ubicación más "privada" como la Embajada o algún consulado, pero "incluso antes de que concluyeran estas conversaciones, las autoridades turcas amenazaron públicamente con sanciones". "Esto hace imposible", sostiene el Gobierno holandés.El Gobierno holandés subraya que "y sigue abierto al diálogo con Turquía".Así, reconoce que hay "muchos holandeses de origen turco con derecho a votar en el referéndum de la Constitución turca y el Gobierno holandés no tiene objeciones a que haya actos en nuestro país para informar al respecto, pero estos actos no deben suponer un incremento de la tensión en nuestra sociedad y cualquiera que quiera (convocarlos) deberá cumplir con las instrucciones de la autoridad competente para que se puedan garantizar el orden y la seguridad pública"."Se debe subrayar que el Gobierno turco no quiere respetar estas normas en lo que respecta a esta cuestión", concluye el comunicado. En el mítin, Cavusoglu tenía la intención de informar a los turcos sobre el referéndum constitucional del próximo 16 de abril sobre la ampliación de los poderes del presidente del país,Horas antes de partir, Cavusoglu advirtió de que Turquía podríasi se le negaba la entrada en el país, como finalmente ha sucedido.El presidente de Turquía,, ha tachado este sábado de "fascistas" y "retales del nazismo" a los integrantes del Gobierno holandés en respuesta a la negativa de las autoridades a permitir la entrada en el país del ministro de Exteriores.