Más deestán al borde de la muerte segura por inanición y millones más corren riesgo inmediato de morir por las enfermedades asociadas a la falta de alimentos y agua potable. La emergencia humanitaria que atraviesan Yemen, Sudán del Sur, Somalia y parte de Nigeria han provocado que Naciones Unidas haya sentenciado, sin paliativos, que el mundo atraviesa ya la mayor crisis humanitaria desde la creación de la organización internacional en 1945, representada en cuatro países unidos por un aspecto en común: el conflicto armado.Según Europa Press, así de tajante se mostró el subsecretario general para Asuntos Humanitarios de la ONU, Stephen O'Brien , quien solicitó un total deantes del próximo mes de julio, una cifra innegociable, para impedir la catástrofe. "Porque la gente se va a morir de hambre y porque todas las victorias políticas conseguidas con tanta dificultad durante los últimos años", advirtió.Más de siete millones de yemeníes están pasando hambre y dos terceras partes de la población del país, casi 20 millones de personas, necesitan ayuda algún tipo para sobrevivir a la, origen de una "violencia indecible".A pesar de que Naciones Unidas no ha declarado oficialmente el estado de hambruna en Yemen, la persistencia del conflicto convierte esta posibilidad en casi irrevocable a pesar de los esfuerzos de la organización, que desde febrero ha repartido ayuda aO'Brien pidió, para 2017, un montante de 2.100 millones de dólares para asistir a 12 millones de afectados pero hasta ahorade esa cantidad. No obstante, la prevención de la hambruna en Yemen pasa por una, que permita la entrada del sector privado con la firma de acuerdos comerciales, en especial por el puerto de Hudaiya.Donde sí se ha declarado oficialmente la hambruna es en Sudán del Sur,entre las fuerzas del presidente, Salva Kiir, y su antiguo vicepresidente, Riek Machar. Ahora mismo necesitan asistencia más de 7,5 millones de personas en un país "donde la situación es peor que nunca" y la hambruna que lo dominaEs un país donde más de un millón de niños padece, donde 270.000 pequeños están eny donde se ha extendido en los últimos meses ladeclarada en junio de 2016.Los bombardeos constantes y las operaciones militares por tierra no solosino que han puesto en serio peligro la vida de los cooperantes. O'Brien ha denunciado asaltos y saqueos contra recintos humanitarios. Las promesas de los combatientes de proporcionar rutas seguras y abstenerse de atacar a los voluntarios todavía no se han cumplido.Lano es la única responsable de que tres millones de personas estén en peligro de morirse de hambre en Somalia, donde la secta terroristaen 2016 que han desembocado enEl dominio de la organización sobre gran parte del centro y del sur del país ha impedido la llegada de ayuda y los indicadores actuales que baraja la ONU "se parecen al trágico escenario de 2011", cuando Somalia atravesó un periodo de hambruna que, para entonces, antes de su proclamación, ya había matado aA estas tres crisis se suma el noreste de Nigeria y la región del lago Chad, donde 7,1 millones de personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria.En total, más de 20 millones de personas están próximas a la muerte en cuatro países al borde de la destrucción, donde, donde la inestabilidad aumenta, y la moral y el espíritu disminuyen."La situación que atraviesa esta gente es crítica. Van a morir si no hay respuesta internacional. Todos los países tienen un punto en común: el conflicto. Necesitamos la ayuda de todos para acabar con este sufrimiento. Todavía es posible impedirlo", decalaró O'Brien.