Israel impide la entrada al país al presidente de la Campaña de Solidaridad con Palestina

Detenidos parlamentarios de Hamás

Las autoridades de Israel han prohibido este domingo la entrada al país a Hugh Lanning , presidente de la Campaña de Solidaridad con Palestina, debido a su participación en la campaña deinforma Europa Press.En un comunicado conjunto, el Ministerio de Asuntos Estratégicos y la Autoridad de Población e Inmigración han indicado quetras consultar con el Ministerio de Exteriores.Según las informaciones facilitadas por el diario israelí Haaretz, está previsto que Lanning embarque ena primera hora de este lunes.Los citados organismos han argumentado que la Campaña de Solidaridad con Palestinay es una de las principales organizaciones de este tipo en Europa.Asimismo, han señalado que varios miembros de la Campaña de Solidaridad con Palestinapor las fuerzas israelíes, en un incidente que se saldó con la muerte de diez activistas.Por otra parte, han indicado que(Hamás) en Gaza, afirmando que en 2012 se reunió con el entonces líder del grupo en el enclave, Ismail Haniya."Los que actúan contra Israel tienen que entender que la realidad está cambiando.y que trabajan a favor de su aislamiento", dijo el ministro de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan.La prohibición de entrada a Lanning ha tenido lugar apenas unos días después de que el Parlamento israelí aprobaraEn un comunicado publicado en la página web del Parlamento se detalla que la medida sería aplicada a cualquier no residente en Israel "que emita, o la organización para la que trabaja emita, a sabiendas,".Asimismo, subraya que "en los últimos años, los llamamientos a favor del boicot a Israel han aumentado", agregando que "parece que se trata de, para el que hasta ahora el país no estaba preparado adecuadamente".Parlamentarios del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del bloque Cambio y Reformacon los legisladores detenidos en la última semana por Israel.Los participantes en la protesta frente a la sede del Consejo Legislativo Palestino en Gaza han rechazado lasEl jefe del bloque Cambio y Reforma, Mahmud al Zahar, resaltó quede los parlamentarios, según ha informado la agencia palestina de noticias Maan."No dependemos del mundo hipócrita quey hace frente al caso palestino con hipocresía", dijo, expresando su deseo de que "Palestina sea liberada a manos de los luchadores de la resistencia".El Ejército israelí arresto el jueves a la parlamentaria de Hamás Samira Halaike "para ser investigada", según un portavoz del Shin Bet citado por el diario israelí 'The Jerusalem Post'.El arresto de Halaike tuvo lugar tres días después de que las fuerzas israelíes, también parlamentarios de Hamás.Un portavoz del Ejército israelí sostuvo entonces que, incluidos "evitar ataques". En la actualidad hay diez parlamentarios palestinos en cárceles israelíes.