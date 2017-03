Sturgeon pedirá autorización para un segundo referéndum de independencia en Escocia

Referéndum a partir de otoño de 2018

"La política no es un juego"

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha anunciado este lunes que va a solicitar la autorización legal del Parlamento de Edimburgo para poder celebrar unen esta región británica, según ha informado Europa Press.En un discurso sobre los efectos del Brexit en su región, Sturgeon ha dicho que la próxima semana pedirá la autorización delpara aplicar la normativa que permitirá la convocatoria de una segunda consulta popular sobre la independencia de este territorio.La ministra principal de Escocia ha querido dejar claro que no hay dudas de que su Gobierno tiene laspara solicitar la convocatoria de una consulta popular. "El mandato del Gobierno escocés para ofrecer esta posibilidad está fuera de toda duda", ha afirmado."Así que la próxima semana solicitaré la aprobación del Parlamento escocés para iniciarbritánico sobre los detalles de una orden de la Sección 30, el procedimiento que permitirá al Parlamento escocés legislar la convocatoria de un referéndum de independencia", ha explicado.Sturgeon ha asegurado que corresponderá al Parlamento escocés decidirdel acuerdo para celebrar la consulta de independencia.Tras asegurar que es importante que Escocia pueda ejercer susu propio futuro, Sturgeon ha recordado que cuando los escoceses votaron sobre la independencia en 2014 lo hicieron pensando que continuar en Reino Unido era seguir en la Unión Europea.La ministra principal ha afirmado que entiende que algunos quieran que descarte por completo un referéndum de independencia pero ha dejado claro que si lo hiciera, ya estaría decidiendo que Escocia seguiría a Reino Unido en el caso de un hipotético, independientemente de sus consecuencias.En este sentido, ha recalcado que lo importante es que el pueblo escocés pueda decidir su futuro. "Se trata, sobre todo, de una decisión informada", ha añadido. Sturgeon ha subrayado que cuando los escoceses votaron en el primer referéndum de independencia, en 2014,Por ello, ha considerado que la opción de continuar sin cambio no está disponible para Escocia porquesobre el cambio que va a sufrir la región como consecuencia del proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, según informa la BBC.Sturgeon ha dicho que la decisión sobre si Escocia opta por un Brexit duro o la independencia debe adoptarseEn este sentido, ha asegurado que si Reino Unido abandona la Unión Europea sin manifestar que Escocia quiere una relación diferente con el bloque comunitario, esa circunstancia pondría dificultades a las futuras negociaciones."Cualquiera que sea el camino que cojamos, deberá ser uno decidido por nosotros, no para nosotros", ha asegurado Sturgeon. La ministra principal ha dicho que continuará defendiendo a Escocia en las negociaciones sobre el Brexit.Sturgeon ha hecho hincapié en que garantizará que Escocia tendrá la opción de decidirse por seguir a Reino Unido en un Brexit duro o votar sobre su independencia.Por su parte, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha consideradola petición de un segundo referéndum independentista por parte del Gobierno escocés y ha subrayado que "la política no es un juego". May ha criticado en una declaración la "visión estrecha" del Partido Nacional Escocés (SNP).La propuesta, en opinión de May, genera. Asimismo, ha argumentado que "la mayoría del pueblo escocés no quiere un segundo referéndum" similar al que ya salió derrotado en 2014, cuando un 55% de la ciudadanía dijo no a la independencia."La política no es un juego", ha advertido la primera ministra británica, que ha instado al Gobierno escocés a "centrarse" en temas importantes para la población como la correcta gestión de la administración y los servicios públicos.