El presidente del Parlamento Europeo, el conservador italianoha anunciado este martes una multa equivalente a las dietas de 30 días y la suspensión temporal de actividad para el eurodiputado polaco que en el anterior pleno proclamó que las mujeres sonque los hombres."He decidido imponer una sanción al eurodiputadopor sus observaciones sobre las mujeres en la sesión plenaria del pasado 1 de marzo", ha anunciado Tajani en la sesión plenaria de este martes, tras haber cumplido con el requisito de comunicar primero al interesado el castigo que se le aplicará por sus declaraciones machistas. La sanción supone unos 9.000 euros, a razón de 300 euros por día.En concreto, Korwin-Mikke (del grupo de los) será privado del derecho a percibir dietas por gastos de estancia durante un periodo de 30 días y será suspendido durante 10 días de toda actividad europarlamentaria, "sin perjuicio de su derecho a voto", ha explicado el presidente de la Eurocámara, entre los aplausos de los eurodiputados.Además se le prohibirá representar al Parlamento Europeo en reuniones interparlamentarias, conferencias o cualquier tipo de foro que tenga lugar durante un año. "En lo que a mí respecta, no pienso tolerar un comportamiento que es aún más grave en tanto que fue pronunciado por quien debe,, representar al pueblo europeo", advirtió Tajani la víspera, al confirmar que ultimaba una sanción ejemplar al eurodiputado.La polémica se produjo en el curso de un debate en el pleno anterior, cuando el eurodiputado polaco sostuvo que es normal que las mujeres ganen menos que los hombres en los puestos que ocupen porque son "más débiles, más pequeñas y menos inteligentes". "¿Sabe usted qué papel ocupaban las mujeres en las Olimpiadas griegas?Se lo digo yo, el puesto 800. ¿Sabe usted cuántas mujeres hay entre los primeros cien jugadores de ajedrez? Se lo diré: ninguno", relató el eurodiputado para apoyar sus declaraciones machistas.Korwin-Mikke dirigió su exposición a la eurodiputada socialista, quien acababa de intervenir en el mismo debate y que tomó de nuevo la palabra para recriminarle su discurso y advertirle de que ella está en el Parlamento Europeo para "defender a las mujeres europeas de hombres como usted".Los socialistas españoles han recibido con satisfacción la decisión de Tajani y han subrayado que "no puede salirle gratis a nadie" excederse en los límites a la libertad de expresión que impone el "respeto a los derechos de las personas".Las reglas del Parlamento Europeo exigen a los eurodiputados que su conducta sea siempre de "respeto mutuo" con el resto de miembros y que no recurran nunca a un lenguaje difamatorio, racista o xenófobo.No es la primera vez que el eurodiputado polaco protagoniza una polémica en el Hemiciclo europeo y ha sido sancionado por ello en el pasado. En octubre de 2015, fue suspendido durante 10 días y se le impuso una multa de 3.000 euros por apología del nazismo. En el curso del pleno de julio de ese año, Korwin-Mikke representó el saludo nazi y pronunció la frase: "" para criticar un título de transporte europeo. En otra intervención sobre inmigración meses después, se refirió a los miles de demandantes de asilo que buscan refugio en Europa como "basura humana".