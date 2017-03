El presidente de Donald Trump , ha dado autoridad a la CIA para, según ha informado el diario estadounidense The Wall Street Journal , que cita fuentes oficiales, y recoge Europa Press.La medida supone un cambio en las políticas operativas de los drones respecto a la Administración de Barack Obama, cuando, si bien era el Ejército el responsable de los bombardeos. La nueva autoridad de la CIA, que fue autorizada por Trump poco después de acceder a la Presidencia en enero,en el que murió el alto cargo de la organización terrorista Al Qaeda Abu al Jair al Masri , como recoge el periódico.El subdirector de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (UCLA, según sus siglas en inglés), Christopher Anders, dijo que "hay muchos problemas con el programa de drones y el programa de asesinatos selectivos", recalcando queAsí, ha explicado que la CIA podría ", agregando que "la decisión sobre si bombardear o no debería llegar de la cadena de mando del Ejército", tal y como ha recogido el diario estadounidense The Hill.