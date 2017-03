El ministro británico para Escocia asegura que es imposible celebrar el referéndum en el plazo que exige la primera ministra

Más apoyo que nunca

El ministro británico para Escocia, David Mundell, ha asegurado este miércoles quesobre la independencia de Escocia en el plazo exigido por la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon.La líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) aseguró la semana pasada quepara celebrar un referéndum sobre la independencia, cuando se aclaren los términos del 'Brexit'. Escocia votó mantenerse en la Unión Europea."Sería imposible para los ciudadanosy, por lo tanto, tener un referéndum legal, justo y decisivo", ha asegurado Mundell al diario escocés 'Herald'."No existe la opción de que Escocia permanezca en el bloque, ni de que Escocia herede el puesto de Reino Unido", ha señalado el ministro.Según un estudio realizado por la Investigación Social ScotCen que recoge Europa Press,. Sin embargo, una encuesta realizada sobre las Actitudes Sociales de los escoceses ha mostrado que la popularidad de la Unión Europea ha caído.En el estudio,que tenían que elegir entre la independencia, la devolución de los poderes o no tener ningún tipo de Parlamento escocés, según ha informado la cadena británica BBC.El 46 por ciento de los encuestados entre julio y diciembre de 2016 apoyan la independencia , mientras que un 42 por ciento de los escoceses. Tan solo el 8 por ciento de los encuestados no quieren ningún tipo de Parlamento escocés.Este es el9 y el doble del nivel registrado por ScotCen en 2012, cuando comenzó la última campaña por el referéndum sobre la independencia.La Encuesta sobre Actitudes Sociales ha mostrado que, en los últimos años, el apoyo a la independencia ha sido. El 72 por ciento de las personas entre 16 y 24 años quieren marcharse de Reino Unido, comparado con el 26 por ciento de los escoceses mayores de 65 años.El miembro del Parlamento escocés y del SNP Bruce Crawford ha señalado que "no ha sido una sorpresa" el hecho de que más personas apoyen la independencia, después de que Reino UnidoPor su parte, el diputado conservador Adam Tomkins ha señalado que el informe muestra quey que otro referéndum sólo empeoraría la situación.