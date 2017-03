Ciberataques

Los principales líderes políticos de Países Bajos ya han depositado su voto este miércoles en una jornada que va camino de ser histórica en términos de participación, ya que a las 13.45 horas el nivel de afluencia ciudadana en los urnas ya eraal registrado en las pasadas elecciones parlamentarias, celebradas en 2012, según ha informado Europa Press.La firma encuestadora Ipsos, responsable del sondeo a pie de urna, ha situado la cifra parcial de participación seis horas después de la apertura de los colegios electoralesEn 2012, a las 13.45 horas habían votado el 27% de electores y la jornada concluyó con una participación total del 74,6%.Entre quienes ya han acudido a depositar su voto figuran los responsables de las principales formaciones, entre ellos el actual primer ministro y líder del liberal VVD,, que ha enmarcado la votación en Países Bajos dentro de la lucha contra el populismo en toda Europa.Si triunfa el Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders, ha advertido Rutte, "el resto del mundo verá que después del Brexit, después de las elecciones estadounidenses, de nuevo ha ganado elde populismo".Wilders, por su parte, ha sacado pecho ante unas encuestas que le dan opciones de obtener la victoria. "Sea cual será el resultado hoy, el genio no volverá a la botella y estallegará, hoy o mañana", ha destacado tras depositar su voto en La Haya.Los 13 millones de holandeses llamados a votar tienen hasta las 21.00 horas para ejercer su derecho. Con uny una diferencia de apenas cuatro puntos entre las dos principales formaciones, el abanico de opciones es más abierto que nunca.Esta vez ser el más votado no garantizará la formación de Gobierno porque se prevé una, de modo que serían necesarios hasta cuatro partidos para conformar un Ejecutivo. Será la mayor alianza multipartidista en Países Bajos desde los años 70.Durante la jornada de votación, dos páginas web financiadas con fondos públicos y usadas por los votantes holandeses parapor qué partido votar en las elecciones de este miércoles no están accesibles, tras haber sido víctimas aparentemente de un ciberataque.Las web Stemwijzer y Kiescompas son muy populares yusaron una o ambas en las anteriores elecciones generales de 2012. No obstante, la mayoría de los votantes las usan las semanas previas a la votación y no en la jornada electoral.Los organizadores de Stemwijzer han confirmado en Twitter que su web ha sido objeto de un ataque DDoS. "Nuestra web acaba de ser golpeada por un ataque DDoS. Nuestra prioridad es conseguir que StemWijzer vuelva a estar en línea lo antes posible", han indicado.Anita de Jong, portavoz de ProDemos, la organización que gestiona Stemwijzer, ha informado posteriormente de que la web volvía a estar accesible, aunque seguía bajo ataque. "Estamos registrando mucho tráfico internacional. Lo que ocurre es que hemos sido capaces de resolver el problema por un tiempo, y luego vuelve a aparecer", ha explicado.Esta web plantea a los potenciales votantesy luego les dice cuál es el partido que más coincide con sus opiniones.El presunto cibertaque ha coincidido con otros contra importantes cuentas de Twitter como la del Parlamento Europeo, Amnistía Internacional o el diario Die Welt, entre otros, presuntamente obra de