La Casa Blanca ataca al medio que lo publica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declaró(unos 94,2 millones de euros), según unos documentos publicados este martes por la cadena de televisión estadounidense MSNBC y recogidos por Europa Press.Según estos documentos,(cerca de 35,8 millones de euros) en impuestos, sobre(alrededor de 141,3 millones de euros), lo que supone una tasa del 25%.Al afirmar que sufrió pérdidas en los años anteriores,, según la citada cadena.Los documentos fueron enviados al periodista David Cay Johnston, que trabajó para el diario The New York Times y que cubrió las informaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS, según sus siglas en inglés).Trump se ha negado hasta la fecha a publicar sus declaraciones de impuestos,entre los presidentes de Estados Unidos.El mandatario ha argumentado que, si bien los expertos aseguran que ello no prohíbe a cualquier persona publicar sus documentos.El diario The Washington Post informó en 2016 que Trump, mientras que The New York Times indicó que, lo que le habría permitido quedar exento durante cerca de 18 años. Durante un debate electoral en septiembre, la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton,, a lo que Trump respondió que " eso le convierte en una persona inteligente ".La Casa BlancaMSNBC por publicar la declaración de impuestos del presidente, Donald Trump, en 2005.para publicar una historia sobre dos páginas de impuestos de hace más de una década", dijo en su comunicado, recogido por el diario estadounidense The New York Times y Europa Press.La Casa Blanca subrayó que "antes de ser elegido presidente,", resaltando que además es los impuestos sobre ganancias, "pagó decenas de millones de dólares en otros impuestos, como los de venta, los de ejercicio o empleo", agregando que "este documento publicado ilegalmente lo demuestra".