Macron nombra primer ministro al conservador Edouard Philippe

El nuevo presidente francés,, nombró este lunes primer ministro a, miembro hasta ahora del partido de centro-derecha Los Republicanos , siendo la primera vez que el presidente pone al frente del Gobierno a un político de otra formación sin que así lo exijan los resultados electorales, informa Europa Press.El encargado de realizar el anuncio fue el nuevo secretario general del Elíseo , Alexis Kohler, y se produce horas antes de que Macron viaje a Berlín para reunirse con la canciller alemana,, en lo que será su primer viaje al extranjero.Desde su elección como presidente, la prensa gala había estado haciendo quinielas sobre quién sería el nuevo primer ministro. Macron se había negado a desvelarlo antes de tomar posesión del cargo, algo que hizo el domingo, si bien dijo, aunque el interesado no estaba al tanto de ello.Los medios de comunicación habían venido adelantando a lo largo del fin de semana que Philippe, actual diputado y alcalde de Havre por Los Republicanos, era elen Matignon, algo inédito en la historia de Francia por proceder de un partido distinto al ganador de los comicios.Al igual que el propio Macron, Philippe dio sus primeros pasos en política en el Partido Socialista (PS) , con fuertes apoyos como el del ex primer ministroy el ex presidente François Miterrand, hasta que presentó su renuncia para unirse a la derecha moderada.En 2002 formó parte del proyecto liderado por Alain Juppé para fundar la Unión por un Movimiento Popular (UMP) y desde entonces es una de las personas más cercanas al ex primer ministro. De hecho, ejerció deen 2007, durante su etapa en el Gobierno.Ya con la UMP reconvertida en Los Republicanos, siguió al lado de Juppé en las elecciones primarias y, tras su derrota, permaneció alejado de la crisis interna hasta la semana pasada, cuando urgió a Macron a "de que un presidente designara a un primer ministro de su mayoría".Philippe, de 46 años, es considerado un político moderado que no ha hecho grandes pronunciamientos a favor de la derecha ni en contra de la izquierda. Incluso mantiene una relación de amistad con antiguos compañeros del Partido Socialista, entre ellos Macron, a quien conoció casualmente hace años en una cena.Precisamente por ello, el ascenso de Philippe ha sido interpretado como un intento de Macron dede cara a forjar una mayoría parlamentaria en la que sustentar su proyecto político tras las elecciones legislativas del 11 y 18 de junio.El nuevo primer ministro tomará posesión del cargo en las próximas horas y. Philippe será el jefe del Ejecutivo más joven de Francia después de Laurent Fabius, que accedió al puesto en 1984 con tan solo 37 años.