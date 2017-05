Le Pen irá en las listas del Frente Nacional para las elecciones legislativas

La líder del Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, concurrirá finalmente a las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo mes de junio en Francia, según ha indicado este martes el, en una entrevista concedida a France Info."Creo que no hay ninguna duda por parte de Marine Le Pen", ha dicho interrogado sobre esta cuestión. "Pero como siempre, y como hizo durante la campaña presidencial, quiere, así que lo anunciará cuando considere", ha explicado.La emisora pública ha señalado que Le Pen podría anunciar su incursión en las legislativas del 11 y el 18 de junio este jueves. De acuerdo con France Info, la ex candidata presidencial competiría en la circunscripción de El Frente Nacional anunció el lunes quea tomar las riendas del partido, a cuya dirección renunció para sumarse a la carrera por el Elíseo.Inicialmente, dejó la formación en manos de su primer vicepresidente, Jean-François Jalkh, pero éste tuvo que ceder el cargo al eurodiputado Steeve Briois por unasLa líder ultraderechista qu edó segunda en la primera vuelta de las presidenciales , celebrada el 23 de abril, pero finalmenteel 7 de mayo, tras obtener un 33,9 por ciento de los votos. No obstante, su resultado dio al Frente Nacional su mejor resultado histórico, al recabar más de 10,6 millones de votos.